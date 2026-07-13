Cionistički general: Izrael ide prema ponoru / Veliki prasak je bliže nego ikad

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Isaac Barik, penzionisani general i bivši šef vojnih pritužbi u okupacionoj vojsci, upozorio je na opasnu situaciju Izraela u članku u novinama Ma'ariv.

Barik je izjavio: „Samo slijepa osoba može vidjeti katastrofu koja se odvija u blizini Izraela. Trenutna situacija zastrašujuće podsjeća na Titanik. Dok veliki dio ljudi pije, jede i pleše na palubi broda, čini se da niko ne primjećuje ogroman ledeni brijeg koji stoji tačno ispred nas.“

Dodao je: „U minutama prije katastrofe, putnici na brodu bili su pod iluzijom sigurnosti; baš kao što mnogi Izraelci danas odlučuju zatvoriti oči. Ignorišu stratešku stvarnost, oslanjaju se na iluzije i čekaju spasitelja da ih spasi u posljednjem trenutku.“

„Činjenice su na stolu“, nastavio je Brick, „a na vrhu toga su ponovljene izjave načelnika štaba IDF-a o kolapsu ljudstva u IDF-u, bilo da se radi o regrutaciji, stalnoj službi ili rezervi. IDF se urušava iznutra, a njena sposobnost da obavlja svoje osnovne odbrambene i ofanzivne dužnosti ozbiljno je narušena.“

Naglasio je da pokušaji kupovine vremena putem hitnih poziva za rezerviste koji su odavno završili službu nisu ništa više od cijeđenja posljednje kapi limuna i nisu rješenje, već samo sredstvo za odgađanje neizbježnog kraja.

U vezi sa situacijom u Pojasu Gaze, Brick je napisao: „IDF je mali i raštrkan duž Žute linije. Ispred njega stoji Hamas, koji se brzo obnavlja, naoružava i povećava svoje ljudstvo. IDF danas nije sposoban da zaključi bitku protiv ove organizacije, a sigurno nije sposoban da garantuje sigurnost u Pojasu Gaze.“

Takođe je izjavio u vezi sa libanskim frontom: „Sporazum koji je potpisan, prema kojem će se izraelska vojska povući na 'Žutu liniju', ostaviće naselja na sjeveru Izraela bespomoćnim. Raspoređivanje duž Žute linije, 8 kilometara od granice, prisilit će vojsku da pošalje male snage koje će biti laka meta za neprijatelja.“

Govoreći o regionalnim dešavanjima, cionistički general je dodao: „Na sirijskoj sceni, ulazak Turske u jednačinu mijenja pravila igre. Erdogan gradi regionalne saveze s Egiptom, Pakistanom i Saudijskom Arabijom, čiji je jasan cilj oslabiti položaj Izraela. Turska postaje vojna i ekonomska sila. Prijetnja od Turske je najopasnija strateška prijetnja s kojom se danas suočavamo.“

Brik se također osvrnuo na prijetnje na istočnoj i južnoj granici, rekavši: „Granica s Jordanom i dolinom Arabah, duga 300 kilometara, ostaje potpuno otvorena. Upozorenja stanovnika o infiltraciji naoružanih grupa koje će uzrokovati okruženje i izolaciju naselja nisu scenarij iz mašte. Također nema rješenja na egipatskoj granici, a stvarnost na Zapadnoj obali pogoršava situaciju, s rizikom od treće intifade. Ako tome dodamo prijetnju Irana, koji poprima novu stratešku dinamiku, imamo sliku Izraela okruženog sa svih strana.“

„Suočeni sa svim ovim, političko i vojno rukovodstvo je zauzeto gašenjem lokalnih požara, umjesto da traži sveobuhvatnu stratešku promjenu. Izrael juri prema ponoru, a njegov kolaps je bliži nego ikad. Ako se odmah ne probudimo i ne preduzmemo mjere za obnovu i proširenje vojske, vraćanje unutrašnje sigurnosti, reformu međunarodnih odnosa i zamjenu slabog rukovodstva, nikakvo čudo nas neće spasiti“, zaključio je Brick.