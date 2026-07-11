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Klanjana kolektivna dženaza namaz za 10 žrtava genocida u Srebrenici

11 juli 2026 - 15:26
News ID: 1838726
Klanjana kolektivna dženaza namaz za 10 žrtava genocida u Srebrenici

ABNA24: U Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari danas je klanjana kolektivna dženaza za 10 žrtava genocida nad Bošnjacima u "Sigurnoj zoni UN-a" Srebrenica.

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul-Bayt - ABNA - 

Dženazu-namaz predvodio je reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović, nakon čega će posmrtni ostaci žrtava biti ukopani u mezarju Memorijalnog centra, gdje će pronaći vječni smiraj pored svojih najmilijih.

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Prije dženaze proučeni su hatma, Jasin-i-šerif, dove i odabrani kur’anski ajeti, kao znak sjećanja i poštovanja prema nevinim žrtvama genocida.

Među danas ukopanim žrtvama nalaze se osobe koje su u trenutku ubistva imale između 20 i 56 godina, a čiji su posmrtni ostaci pronađeni u brojnim masovnim grobnicama na području Podrinja.

U Potočarima će biti ukopani:

Jusić (Zaim) Senad, rođen 1975. godine, imao je 20 godina kada je ubijen. Nestao u julu 1995. na području Bratunca, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo

Baraković (Ramiz) Muriz, rođen 1973. godine, imao je 22 godine kada je ubijen. Nestao na lokalitetu Zeleni Jadar u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2005. godine na lokalitetu Budak. Ranije je ukopan njegov brat Enver

Musić (Edhem) Hamed, rođen 1973. godine, imao je 22 godine kada je ubijen. Ubijen u ljeto 1995. na području Baljkovice, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Rahunići (Bratunac).

Alić (Šemso) Ramo, rođen 1965. godine, imao je 30 godina kada je ubijen. Ubijen u Bratuncu 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u masovnoj grobnici Glogova 2001. godine.

Osmanović (Osman) Muhidin, rođen 1963. godine, imao je 32 godine kada je ubijen. Nestao u Vlasenici u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Most na rijeci 2008. godine.

Ćerimović (Rahman) Huso, rođen 1963. godine, imao je 32 godine kada je ubijen. Nestao na području Zvornika u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u Kamenici 2008. godine.

Nukić (Suljo) Nuko, rođen 1957. godine, imao je 38 godina kada je ubijen. Nestao u Vlasenici u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Jelovačka česma 2002. godine. Bit će ukopan uz svoja četiri amidžića.

Gušter (Alija) Ahmet, rođen 1954. godine, imao je 41 godinu kada je ubijen. Nestao na području Vlasenice, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Turalići (Vlasenica).

Kunić (Omer) Asim, rođen 1953. godine, imao je 42 godine kada je ubijen. Ubijen na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2006. godine iz masovne grobnice Kamenica - Čančari.

Dautović (Mustafa) Ramo, rođen 1939. godine, imao je 56 godina kada je ubijen. Nestao na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine iz masovne grobnice Kamenica - Čančari.

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