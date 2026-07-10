Ispraćaj vođe šehida bio je jedinstven historijski događaj

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - frakcija "Odanost otporu" povezana s Hezbollahom u libanskom parlamentu, nakon svoje periodične sjednice, izdala je saopštenje, smatrajući ispraćaj tijela vrhovnog vođe islamske revolucije, ajatollaha Seyyeda Alija Hameneija, neviđenim historijskim događajem i naglasivši obnovu odanosti vođi ummeta, ajatollahu Seyyedu Mujtabi Hameneiju.

Frakcija Lojalnost Otporu dodala je: Otporni libanonski narod također je insistirao na iskazivanju svoje odanosti Imamu koji je uvijek imao ljubav i podršku prema Libanu u svom srcu, zajedno s ovom ceremonijom.

Ova frakcija, ponavljajući svoje saučešće povodom šehadeta vođe, predvodnika i čuvara islamskog naroda, obnovila je svoju zakletvu odanosti i odanosti vođi ummeta, ajatollahu sejjidu Mojtabi Hamneiju, i milionima slobodnih ljudi širom svijeta.

Drugi dio saopštenja frakcije Lojalnost Otporu bio je posvećen ispitivanju unutrašnjih dešavanja u Libanu. Pozivajući se na „Okvirni sporazum“ potpisan između libanonskih vlasti i cionističkog režima, frakcija ga je nazvala nelegitimnim, ilegalnim i suprotnim ustavu i nacionalnom paktu zemlje, te naglasila: Ovaj sporazum se suočava s nacionalnim i međusektorskim protivljenjem većine Libanaca, jer je to „sraman i ponižavajući sporazum“ koji je teško oštetio strateške interese Libana i pretvorio zemlju u taoca cionističkog neprijatelja.

U saopštenju se navodi: Sigurnosni aneks ovog zlokobnog sporazuma sadrži opasne nove klauzule koje su mnoge konzervativne snage i ličnosti navele da prekinu svoju šutnju i upozore na daljnje tonjenje vlasti u ovu stratešku ćorsokak pod cionističkim diktatima i američkim tutorstva. U saopštenju se dodaje: Napori vlade da prikrije ovaj „veliki grijeh“ razrađenim trikovima više neće nikoga prevariti.

Frakcija Otpora u libanskom parlamentu, naglašavajući da je ovaj sporazum jednostran i neprovediv zbog svoje pravne i fundamentalne nevažećosti, te da ga neprijatelj koristi za legitimizaciju okupacije i aneksije zemljišta, pozvala je vlasti te zemlje da se povuku s ovog puta i otkažu spomenuti sporazum.