Nabih Berri: Sirija nije uključena u pitanje Hezbollaha

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - list Al-Akhbar izvijestio je da, dok libanski krugovi pokušavaju razjasniti istinu o razgovorima između američkog predsjednika Donalda Trumpa i šefa sirijskog prelaznog perioda, Ahmeda Al-Sharaa, o Libanu i Trumpovim izjavama u vezi s obećanjima Al-Sharaa u vezi s pomoći u suprotstavljanju Hezbollahu, predsjednik libanskog parlamenta, Nabih Berri, naglasio je da Sirija nije uključena u ovo pitanje.

Berri je za Al-Akhbar rekao: Na sastanku prošle sedmice sa sirijskim ministrom vanjskih poslova Asaadom Al-Shaibanijem, sva pitanja su pokrenuta s potpunom jasnoćom.

Naglasio je: "U konačnici, moramo se pozvati na ono što se spominje o Libanu u memorandumu o razumijevanju između Irana i SAD-a." U tom smislu, neki krugovi i izvori bliski Ain Al-Tini smatrali su Trumpove izjave o pomoći Sirije Hezbollahu političkim pritiskom na nas i na izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, te naglasili da odnos između Berrija i libanonskog predsjednika ostaje izuzetno hladan, te da su napori saudijskog izaslanika Yazida bin Farhana do sada doveli samo do ograničenog kontakta između Andrea Rahala, savjetnika Josepha Aouna, i Alija Hassana Khalila, člana libanonskog parlamenta, te da nije postignut nikakav napredak u spornim slučajevima.