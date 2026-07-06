Emad Awdeh: Šehadet vođe Revolucije obilježilo je "drugu revoluciju" / Iran je postao globalni simbol izdržljivosti i dostojanstva

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Imad Awda, šef zdravstvenog ureda drugog okruga Jabal Amel u južnom Libanu, u poruci povodom šehadeta Vođe Islamske revolucije, osvrćući se na put transformacije i evolucije Irana od pobjede revolucije 1979. godine do današnje ere, izjavio je: Od svoje pobjede 1979. godine, Iran je uvijek hodao putem transformacije i evolucije kroz odlučujuće trenutke - od krvoprolića na ulicama 1979. godine do današnje ere, kao i s usponom svog vođe i inspiracije, sejjida Hameneija.

Dodao je: Ovaj šehadet pokrenuo je val renesanse među iranskom nacijom i zapalilo iskru "druge revolucije"; revolucije koja je ojačala koheziju, jedinstvo i aktivno učešće šire javnosti. Taj vođa postao je globalni simbol; uzor za cijeli svijet u oblastima upornosti, mudrosti, kulture i prisutnosti na globalnoj sceni.

Awda je izjavio: Oni koji su pokušali ubiti tog vođu mislili su da će time ugasiti svjetlost i vatru ove revolucije i ovog sistema; ali ovi neupućeni neprijatelji bili su iznenađeni. Pali su odmah nakon što su prolili njegovu krv, dok je taj vođa, kroz tu žrtvu, crtao kartu svijeta, kartu potlačenih, kartu obespravljenih i kartu potlačenih.

Ovaj libanonski zvaničnik je naglasio: Ova krv, koja je povezana s pokretima otpora širom regije i "osovine", sada je postala globalni simbol i pravo utjelovljenje prirode ove osovine.

Osvrćući se na palestinski cilj u mislima mučeničkog vođe, rekao je: Šehadet ovog vođe pokazuje da nacija žrtvuje globalni simbol, naime svog vođu, zarad Boga i kao žrtvu na putu ka Palestini i Jerusalemu. Ovaj događaj pokazuje da je palestinski cilj još uvijek živ i da je Palestina ostvariva; ista Palestina koja je bila glavna briga velikog vođe.

Osvrćući se na svoje prisustvo u Iranu i promatrajući entuzijazam naroda, Awdeh je rekao: Došli smo u Iran da kažemo Vođi: Živ si i prisutan; tvoj život i duh koji si nam udahnuo još uvijek traju. Izjavljujemo Imamu: Ovo je zavjet odanosti i čvrst pakt; pakt da će put borbe prema Kudsu, kako si želio, ostati otvoren i nepokolebljiv.

Na kraju, osvrćući se na nastavak puta revolucije pod novim vodstvom, rekao je: Najvažnija stvar koju nam je taj sljedbenik i vođa usadio - i ostavio nam u naslijeđe - je jezik časti i ponosa; jezik koji je prepoznatljiv na globalnoj areni i ne klanja se moći neprijatelja. Imam Homeini nam je ostavio ovu čast i ponos u naslijeđe, a Imam Hamnei je nastavio ovo naslijeđe. Sada živimo s ovim slavnim naslijeđem, a put otpora će se nastaviti do Kudsa.