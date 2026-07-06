Vođa otpora i zaštitnik potlačenih – svijet ispraća ajatollaha Hameneija

Ceremonije, koje su počele u petak u Velikoj musali u Teheranu i nastavit će se tokom sedmice u Komu, Iraku i Mašhadu, okupile su delegacije iz gotovo 100 zemalja. Za mnoge strane učesnike, ovaj događaj predstavljao je i dubok lični gubitak i političku poruku.

„Odvojili su nas od našeg oca“

Hasan Abdullah, student iz Nigerije koji studira u Iranu, izjavio je novinarima da je došao na ceremoniju oproštaja kako bi se pomolio za šehidskog vođu. „Sejjid Ali Hamnei bio je otac potlačenih“, rekao je Abdullah. „Uvijek je govorio o potlačenima i pomagao im. Mrzio je nepravdu tokom cijelog svog života i pomagao ljudima širom svijeta.“ Vidno potresen, Abdullah je dodao: „Ovaj događaj predstavlja ogromnu bol u našim srcima. Bio sam veoma tužan jer su nas odvojili od našeg oca. Ako Bog da, njegovom krvlju Izrael i Amerika će doći svom kraju.“

„Izgubili smo oca“, rekla je jedna žena iz Bosne za iranske medije, sažimajući osjećanja mnogih stranih ožalošćenih.

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif, koji je prisustvovao ceremonijama, nakon toga je saopćio da će „mudrost, liderstvo i duboki utjecaj šehidskog vođe na Iran i region trajati generacijama“. Naglasio je da Pakistan, „kao bratski susjed, stoji uz Iran u ovom vremenu tuge“.

Muhammad Anas Malik, pakistanski novinar koji je pratio sahranu za televizijsku mrežu Asia-One na engleskom jeziku, opisao je događaj kao snažnu političku poruku svijetu.

„Prisustvo miliona Iranaca koji se opraštaju od svog vođe, kao i dolazak visokih zvaničnika iz različitih zemalja u Iran, pokazuje da Teheran ostaje odlučujući faktor u regionalnim i globalnim odnosima“, rekao je Malik za iranske medije.

„Iranski narod poslao je jasnu poruku svijetu: Iranci su jači nego ikada i ujedinjeniji nego prije.“ Dodao je da prisustvo delegacija iz stotinu zemalja pokazuje da „svijet stoji u solidarnosti s Islamskom Republikom Iran“.

Malik je istakao da prisustvo visoke pakistanske delegacije – uključujući premijera, načelnika vojske i ministra vanjskih poslova – potvrđuje da „svi segmenti našeg društva stoje uz Iran u ovom kritičnom trenutku“. „Ovdje svi tuguju zbog gubitka ajatolaha Hamneija“, rekao je. „Svi su slomljeni, ali istovremeno snažniji nego prije.“

„Otpor je postao politički i strateški koncept zahvaljujući ajatolahu Hamneiju“

Elias al-Mur, generalni sekretar Istočne hrišćanske unije u Libanu, opisao je šehidskog vođu kao jednu od najistaknutijih ličnosti u oblikovanju „modela otpora“ kao političkog i strateškog okvira koji prevazilazi granice država.

„U akademskom i međunarodno-političkom smislu, ajatolah Hamenei bio je jedna od najvažnijih ličnosti koje su doprinijele formulisanju modela otpora kao političkog i strateškog projekta koji nadilazi domaće i regionalne granice“, rekao je al-Mur. Prema njegovim riječima, pokojni vođa transformisao je otpor „iz koncepta klasične vojne konfrontacije u sveobuhvatan politički, kulturni i identitetski izraz“ koji obuhvata suverenitet i međunarodnu pravdu.

Dr. Azmi Abdul Hamid, predsjednik Savjetodavnog vijeća islamskih organizacija u Maleziji, koji se tri puta susreo sa šehidskim vođom, rekao je iranskim medijima da ga je najviše impresionirala njegova „izuzetna skromnost“, zajedno s „jasnim i otvorenim“ porukama o muslimanskom jedinstvu i otporu. „Najvažnija osobina šehidskog vođe koju želim istaknuti jeste njegova sposobnost vođenja, koja je danas veoma rijetka u islamskom svijetu“, rekao je Abdul Hamid.

„Bio je odlučan, ali istovremeno veoma skroman, i upravo tim duhom pozivao je narode svijeta da prihvate islam kao rješenje.“

Dodao je: „Amerika i Izrael su na kraju zaključili da je jedina osoba koja može osujetiti njihove planove protiv Irana i islamskog ummeta bio ajatolah Hamnei. Smatrali su da će se, ako ga eliminišu, sve srušiti. Ali ta pretpostavka bila je pogrešna. Danas vidimo da pokret koji je pokrenuo postaje još snažniji, a muslimani širom svijeta budniji nego ikada.“

„Šehadet vođe otvorio mu je put ka vječnosti“

Alexander Dugin, u intervjuu za IRNA-u, opisao je pokojnog vođu kao „mislioca, političara i hrabrog vođu“ čiji je život kulminirao „šehadetom – putem ka besmrtnosti“.

„Vrhunac misije ajatolaha Hameneija bio je njegov šehadet, koji je otvorio put ka vječnosti, kako za njega samog, tako i za iranski narod“, rekao je Dugin.

„Danas više tugujem za iranskim narodom nego za njim. On je živio plodonosnim životom, ostvario veliku misiju, a kruna tog velikog života bila je njegova herojska smrt.“

Dugin, pravoslavni hrišćanin koji tvrdi da godinama proučava šiitsku tradiciju, ocijenio je kulturu šehadeta kao „jednu od najvažnijih zajedničkih vrijednosti koje nas povezuju s Iranom“.

„U ubistvu vođe i naroda Irana, posebno ubijanju djece – tih nevinih anđela – ne postoji nikakvo političko ili vojno opravdanje“, rekao je.

„Ova situacija treba nas podsjetiti da se suočavamo sa zapadnom civilizacijom, koja je u suštini civilizacija zla.“

Hamas, predsjednik njegovog rukovodećeg vijeća Muhammad Darwish, napisao je u knjigu žalosti nakon što je posjetio kovčeg šehidskog vođe: „Neka se Bog smiluje šehidskom komandantu, imamu Sejjedu Aliju Hamneiju, i svim šehidima na putu slobode, otpora, nezavisnosti i pobjede nad tlačiteljima. Islamska Republika će pobijediti svoje neprijatelje, a mi ćemo nastaviti putem otpora.“

Uz delegacije iz Rusije, Kine, Pakistana, Indije, Iraka, Tadžikistana, Armenije, Gruzije, Turske i desetina drugih zemalja, ceremonije dženaze postale su demonstracija međunarodne solidarnosti s Iranom.

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