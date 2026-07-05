Šehid vođa Revolucije doveo je Iran do faze samodovoljnosti i bez potrebe za arogantnim vladama

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), dopisnik ABNA-e razgovarao je s libanskom naučnicom:

Khadija Shahab, profesorica arapskog jezika i književnosti s Libanskog univerziteta u Bejrutu, izrazila je čast prisustvovati oproštaju i dženazi šehidu vođi Islamske revolucije, rekavši: Došla sam u Iran iz Libana da učestvujem u ispraćaju tijela šehida ajetullaha sejjida Alija Hameneija.

Obratila se iranskom narodu i rekla: "Kažem iranskom narodu da smo u boli s vama, što znači da je ugnjetavanje nad vama ugnjetavanje nad nama i mi smo uz vas, pomoći ćemo vam baš kao što ste vi pomogli nama i nastavit ćete pomagati narodu Libana. Kažemo iranskom narodu da ova žalost nije samo vaša žalost, već i naša žalost, i zapravo, to je žalost islamskog naroda jer je šehid sejjid Ali Hamenei bio vođa islamskog naroda i bio je otac u pravom smislu te riječi."

Profesorica Shahab je o visokom položaju šehida vođe Islamske revolucije rekla: Bio je to čovjek na čelu vlade Islamske Republike koji je uspio dovesti ovu zemlju do historijske sigurnosti, povjerenja i spokoja uprkos opsadi s kojom se borila 47 godina, i uspio je iskoristiti opsadu kao priliku za rast i da mu ne bude potrebna globalna i jevrejska arogancija.

Zaključila je rekavši: Nezavisnost iranskog naroda bila je u mjeri u kojoj lideri ove zemlje nisu tražili novac od međunarodne banke kako bi obezbijedili hranu za svoj narod. To znači da je iranska nacija postigla inherentnu samodovoljnost u oblastima industrije, poljoprivrede i proizvodnje, i mi smo ponosni na iransku naciju u tom pogledu.