Iranski vođa šehid bio je inspiracija za strategiju otpora / Amerika nikada ne može slomiti iransku naciju

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Oleg Roy, poznati ruski autor koji je prethodno napisao više od 140 knjiga, uključujući knjigu o šehidu generalu Kasemu Soleimaniju, pohvalio je ličnost i misli ajetullaha sejjida Alija Hameneija, šehida vođe Islamske Republike Iran.

Dodao je: "Trenutno razmišljam o ponovnom prikupljanju svih dokumenata koje sam imao dok sam radio na knjizi o generalu Soleimaniju i pisanju nastavka o ajetullahu Hameneiju, istom vođi koji je bio temelj i inspiracija za život Kasema Soleimanija, koji je i sam razmišljao nekoliko koraka ispred drugih i bio veliki strateg."

Govoreći o svojoj saradnji na animacijskom projektu u Iranu, ovaj društveni aktivista i kreator popularne ruske animirane serije rekao je: "Vidim da iranska omladina nije odustala; u svojim djelima ne crtaju rat, već prikazuju mir, sunce i nasmijane likove, a to je vrlo vrijedno. Mučenički vođa Irana vodio je zemlju upravo u tom smjeru. Istina je da ga više nema, ali njegov put ostaje i nastavit će se."

"Roy" je primijetio: Amerika, ili bilo koja druga zemlja, nikada neće moći slomiti veliku iransku naciju. Iran, sa svojom hiljadugodišnjom historijom, uvijek će biti simbol otpora i postojanosti za Amerikance; Iran nikada neće kleknuti.

Autor više od 90 romana za odrasle i više od 250 knjiga za djecu i tinejdžere u Rusiji, podsjetio je: Danas, potpuno lažljiva američka vlada na čelu s Donaldom Trumpom izmišlja razne priče o Iranu; navikli su lagati i činiti sve da te laži predstave na način koji služi kao izgovor za agresiju i opravdanje njihovih ciljeva.

Osvrćući se na Trumpove kontinuirane laži, nastavio je: Danas američki predsjednik Trump stalno mijenja svoje riječi i laže pred kamerama, na takav način da se čovjek stidi ove situacije. Kao pisac, kada čujem njegove riječi, prestajem ih emitirati, jer se stidim ove količine laži.

Naglašavajući da su proračuni SAD-a i izraelskog režima u vezi s Iranom bili pogrešni, ruski autor je primijetio: Iranci nisu narod koji će se predati zahtjevima agresora.