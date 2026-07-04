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Prenos uživo ispraćaja i dženaze šehida Hameneija na mezaru šehida Nasrallaha

5 juli 2026 - 00:54
News ID: 1835635
Prenos uživo ispraćaja i dženaze šehida Hameneija na mezaru šehida Nasrallaha

ABNA24: Uprava mezara šehida sejjida Hassana Nasrallaha najavila je prijenos uživo ispraćaja i dženaze šehida Imama Hameneija na tom mezaru.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), uprava mezara šehida sejjida Hassana Nasrallaha, bivšeg generalnog sekretara libanonskog Hezbollaha, najavila je prijenos uživo ispraćaja i dženaze šehida Velikog ajatollaha Imama sejjida Alija Hameneija na tom mezaru u okviru svojih najavljenih programa.

Prema ovom saopštenju, prijenos uživo ove ceremonije počeo je u subotu, 13. jula, i trajat će do četvrtka, 18. jula.

Zainteresovani mogu pratiti ceremoniju sahrane uživo sa mezaru šehida sejjida Hassana Nasrallaha svaki dan od 17:00 do 19:00 sati po lokalnom vremenu.

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