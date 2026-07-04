Teheranska musalla primila milione ljudi koji su se oprostili od šehida Hameneija

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), vrata teheranske musale jutros su otvorena ljudima koji žale i traže osvetu za ubijenog Imama, čime počinje drugi dan oproštajnih ceremonija i prvi dan oproštajne ceremonije naroda sa njihovim Imamom.

Jučer je u musali u Teheranu održana službena ceremonija odavanja počasti političkim i vojnim delegacijama i raznim grupama iz različitih zemalja svijeta, a zatim je tijelo šehida vođe i njegove porodice preneseno u glavni dio Musale kako bi se pripremio oproštaj naroda.

Od jutros, ljudi odani šehidu Hameneiju ulaze u teheransku musalu odajući mu počast i obnavljajući zavjet njegovim idealima, ali i tražeći osvetu njegove krvi.

Ceremonije ispraćaja nastavljaju se sutra u Teheranu gdje će biti klanjana dženaza-namaz, a azatim će tijelo šehida biti ispraćeno i u drugim gradovima.