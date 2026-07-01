Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Slaveći sporazum upravo s državom za koju se prije samo šest mjeseci zaklinjao da će je uništiti, Washington je tiho odustao od svog prvobitnog zahtjeva za promjenom režima. Taj zaokret otkriva bankrot imperijalne paradigme koja je vjerovala da može podrediti geografiju i historiju isključivo vojnom prisilom. Da bi se razumio ovaj neuspjeh, potrebno je analizirati materijalne temelje američkog prisustva u Perzijskom zaljevu. Tokom više decenija zapadno razumijevanje ovog vodenog prostora bilo je oblikovano isključivo ekstraktivnom i logističkom logikom. Perzijski zaljev posmatran je prije svega kao tranzitni koridor, odnosno pomorska magistrala namijenjena osiguravanju neprekidnog protoka ugljikovodika prema centrima potrošnje globalnog kapitalizma.

Približno 20 posto svjetske nafte svakodnevno je prolazilo kroz Hormuški moreuz, što je ukazivalo na sistemsku ranjivost ekonomije koja zavisi od jedne logističke tačke. Takvo redukcionističko shvatanje pretvorilo je geografiju regije u golemi projekt prostornog inženjeringa. Čitavi gradovi, dubokomorske luke, vještačka ostrva i zone slobodne trgovine izgrađeni su kako bi predstavljali efikasnu vezu između prihoda od eksploatacije prirodnih resursa i međunarodnih finansijskih tržišta, skraćujući vrijeme i prostor u korist akumulacije kapitala.

Takav prostorni aparat zahtijevao je paralelnu sigurnosnu arhitekturu – militarizirani urbani sistem nametnut lokalnom krajoliku. Američke vojne baze, protivraketni odbrambeni sistemi i dubokomorske luke za nosače aviona funkcionirali su kao čvorišta kontrolne mreže osmišljene da štiti komercijalne tokove. U praksi je, međutim, nastala sigurnosna arhitektura koja je čitavu regiju pretvorila u trajnu metu. Vojne baze, prodaja oružja, režimi sankcija, obavještajna saradnja i sloboda djelovanja Izraela činili su glavne stubove američkog poretka u Zapadnoj Aziji. Ipak, upravo su ti stubovi tokom rata prenijeli nasilje širom regije. Države Perzijskog zaljeva koje su se u početku protivile sukobu našle su se pod udarom upravo zato što su na njihovoj teritoriji bile raspoređene američke snage. Sistem koji je navodno trebao osigurati sigurnost Perzijskog zaljeva na kraju ga je pretvorio u bojno polje.

Nasuprot takvom trgovačkom poimanju prostora, Islamska Republika Iran razvila je potpuno drugačije razumijevanje vlastitog okruženja. Za Teheran sjeverna obala Perzijskog zaljeva nije tek komercijalno usko grlo, već teritorija prožeta civilizacijskim kontinuitetom i dubokom društveno-ekonomskom povezanošću. Ova ontološka razlika objašnjava stratešku sljepoću Washingtona. Iluzija da će se iranski državni aparat urušiti pod vanjskim pritiskom materijalizirala se ujutro 28. februara. U videosnimku koji je trajao osam minuta Trump je objavio početak operacije „Epic Fury“, zajedničke vojne kampanje sa izraelskom operacijom „Roaring Lion“.

Američke i izraelske snage napale su nuklearna postrojenja, raketne baze, vojne centre i ključnu infrastrukturu. U jednom od najrazornijih napada ubijen je vođa Islamske Republike, ajatolah Sejed Ali Hamnei, zajedno s drugim visokim vojnim komandantima. Dok su padale bombe, Trump se obratio Irancima poručivši da, kada sve bude završeno, preuzmu vlast u svojoj zemlji. Poruka je bila nedvosmislena – Sjedinjene Američke Države i Izrael nastojali su promijeniti režim u Iranu. Iranski odgovor bio je brz i razoran. Balistički projektili i bespilotne letjelice pogodili su američke vojne baze širom Perzijskog zaljeva, dok je Teheran objavio ograničenje prolaska kroz Hormuški moreuz.

Stavljajući pod svoju kontrolu moreuz, Iran je prekinuo tok u samom srcu logistike globalnog kapitalizma, pokazujući da se lanci snabdijevanja mogu presjeći upravo od strane onih koji žive na njegovim obalama. Zatvaranje ovog ključnog energetskog čvorišta poremetilo je globalne lance snabdijevanja i razotkrilo ranjivost američke sigurnosne arhitekture. Umjesto institucionalnog raspada kojem se Washington nadao, Islamska Republika pokazala je izuzetnu otpornost. Takva sposobnost bila je rezultat višedecenijskih ulaganja u autonomnu vojnu i društvenu infrastrukturu. Dok se udaljene sile oslanjaju na ranjive vojne baze izvan vlastite teritorije, Iran je izgradio odbrambeni sistem duboko ukorijenjen u vlastitu geografiju i društvo.

Podzemni bunkeri, šifrirane komunikacijske mreže i doktrina asimetričnog ratovanja pretvorili su geografiju zemlje u efikasan mehanizam odvraćanja. Komandna struktura preraspodijeljena je kroz institucionalni okvir izgrađen tokom četrdeset godina otpora imperijalnoj prisili. Takva strateška dubina pokazuje da nacionalni suverenitet, kada je utjelovljen u konkretnoj infrastrukturi, posjeduje čvrstinu koju hegemonijske sile nisu u stanju uništiti.

Tokom nekoliko sedmica retorika Washingtona oscilirala je između verbalne eskalacije i paralize izazvane nemogućnošću djelovanja. Nakon što je 6. marta zahtijevao bezuslovnu predaju Irana, Trump je 22. marta uputio svoj najoštriji ultimatum u vezi s iranskim energetskim postrojenjima. Iran nije popustio, a prije nego što je rok istekao, Washington je promijenio ton i objavio da se vode produktivni razgovori. Obrazac konfrontacije, nakon koje je slijedilo povlačenje, ponavljao se tokom cijelog aprila. Uslijedile su pauze u bombardovanju, tvrdnje da je Iran zatražio prekid vatre te poruke objavljivane na društvenim mrežama koje su bile u suprotnosti sa stvarnošću sukoba koji je nadmašio operativne kapacitete njegovih pokretača.

Dana 7. aprila, kada je Trump izjavio da će „čitava civilizacija nestati te noći“ i proglasio potpunu i bezuslovnu promjenu režima, jaz između maksimalističke retorike i stvarnih vojnih mogućnosti dostigao je granice strateške održivosti. Samo nekoliko sati kasnije objava bilateralnog prekida vatre potvrdila je da je Washington iscrpio svoje mogućnosti vojne prisile.Međutim, stvarni tok događaja već je podredio političku retoriku operativnim ograničenjima. Tokom aprila i maja pregovori su ubrzano napredovali. Početkom juna Trump je otkazao još jedno planirano bombardovanje.

Pregovori su u međuvremenu prerasli okvire neposredne krize i obuhvatili pitanja pomorskog pristupa, budućnosti iranskog nuklearnog programa, ublažavanja sankcija, energetske sigurnosti i dugoročnih garancija u vezi s Hormuškim moreuzom.

Sredinom juna postignut je Memorandum o razumijevanju. Sporazumom se nastojalo osigurati slobodu plovidbe, uspostaviti okvir za budućnost iranskog nuklearnog programa te otvoriti put ublažavanju sankcija u zamjenu za određene obaveze koje je preuzeo Iran. Dana 16. juna Trump je proglasio sporazum završenim, odobrivši ponovno otvaranje Hormuškog moreuza bez naplate naknada i trenutno ukidanje pomorske blokade.

„Brodovi svijeta, pokrenite svoje motore. Neka nafta ponovo poteče!“, poručio je na svojoj društvenoj mreži. Iako je Trump tvrdio da će sporazum donijeti mir i sigurnost, jedno pitanje gotovo neprimjetno nestalo je iz javnih poruka Washingtona – promjena režima. Krizu je započeo pozivajući na rušenje iranske vlasti, nadgledao je vojnu kampanju u kojoj je ubijen vođa Islamske Republike, više puta govorio o svrgavanju Islamske Republike i upozoravao da će uslijediti „pakao“. Ipak, na kraju je proslavljao sporazum upravo s Islamskom Republikom koju je prethodno nastojao srušiti.

Ova promjena nadilazi običnu taktičku nedosljednost i predstavlja pokazatelj historijske iscrpljenosti američke politike. Politika Sjedinjenih Američkih Država u Perzijskom zaljevu, zasnovana na pretpostavci da se regijom može upravljati kao globalnom benzinskom pumpom i vojnim dvorištem pomoću vojne sile, došla je do svojih granica. Logistički urbanizam arapske obale i masovno pomorsko prisustvo više ne mogu garantirati apsolutnu hegemoniju. Pružajući otpor i prisilivši Washington na pregovore pod uslovima koji su odgovarali Teheranu, Iran je pokazao da kontrola pomorskih prolaza i sposobnost prekidanja logističkih tokova predstavljaju odlučujuću stratešku prednost u odnosu na udaljene sile.

Poseban odnos Sjedinjenih Američkih Država s Izraelom, koji je bio pokretač operacije „Roaring Lion“ i početne eskalacije sukoba, pokazao se više kao teret nego kao strateška prednost za Washington. Taj odnos pretvorio se u lanac koji je Sjedinjene Američke Države uvukao u sukob koji nisu bile u stanju dobiti. Kolonijalna vizija sadržana u prijetnji uništenjem jedne civilizacije sudarila se sa stvarnošću države koja posjeduje duboku historijsku koheziju i sposobnost dugotrajnog otpora. Washington je sada primoran djelovati u Perzijskom zaljevu koji, u svojoj historijskoj i prostornoj složenosti, više ne pripada njemu. Na kraju, Perzijski zaljev iz ovog sukoba izlazi kao postkolonijalni prostor otpora, razotkrivajući iluziju prostora koji je navodno pacificirala imperija. U takvom poretku materijalna stvarnost geografije nametnula se apstrakcijama vojne moći. Logističko gušenje koje je imperija pokušala nametnuti drugima postalo je dokaz njene vlastite zastarjelosti.