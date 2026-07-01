Izvještaj New York Timesa o iranskom napadu na američki sigurnosni kišobran u regiji

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Novine New York Times otkrile su u srijedu nove dimenzije udarca koji je iranski rat nanio dugogodišnjem američkom sigurnosnom kišobranu u Perzijskom zaljevu.

Obaviješteni izvori rekli su novinama da je, nakon što je objavio plan pod nazivom "Projekt Sloboda", saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman rekao SAD-u da neće dozvoliti korištenje zračnog prostora kraljevstva za unapređenje projekta.

Prema New York Timesu, bin Salman se bojao da će američki plan ponovo rasplamsati plamen rata i učiniti Saudijsku Arabiju metom iranskih odmazde bez ikakve podrške od Donalda Trumpa.

4. maja, američka vlada je objavila da je pokrenula operaciju pod nazivom "Projekt Sloboda" za pratnju brodova kroz Hormuški tjesnac, ali je samo 48 sati kasnije saopštila da ju je zaustavila.

New York Times je opisao protivljenje Saudijske Arabije kao dio rastućeg nepovjerenja prema Sjedinjenim Državama među arapskim državama Perzijskog zaljeva, posebno nakon rata.

Prema novinama, ove zemlje sve više smatraju američku vladu "nepouzdanom", a ponekad čak i prijetnjom arapskim državama Perzijskog zaljeva.