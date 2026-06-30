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Pomorska organizacija: Čekamo iransku dozvolu za evakuaciju brodova

30 juni 2026 - 23:50
News ID: 1833797
Pomorska organizacija: Čekamo iransku dozvolu za evakuaciju brodova

ABNA24: Generalni sekretar Međunarodne pomorske organizacije izjavio je da, uprkos tome što su Amerikanci odredili rutu za prolazak kroz Hormuški moreuz, čeka iransku dozvolu za evakuaciju brodova.

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Generalni sekretar Međunarodne pomorske organizacije, Arsenio Dominguez, izjavio je danas, u utorak, da su obaviješteni da rute koje je obezbijedila organizacija nisu sigurne i da su zato zaustavili operaciju evakuacije brodova nasukanih u Hormuškom moreuzu.

U subotu su Amerikanci najavili proširenje omanske rute za prolazak kroz moreuz, ali su sami naglasili da brodovi i dalje preferiraju iransku rutu.

Prema memorandumu o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, Hormuški moreuz će se vratiti na svoj predratni kapacitet u roku od 30 dana uz iranske aranžmane i nijedna druga zemlja nije odgovorna u tom pogledu, ali su Sjedinjene Američke Države izazvale vojni odgovor Irana miješajući se u ovo pitanje.

Dodao je: „Čekamo stav Islamske Republike Iran koji će nam dozvoliti da uklonimo brodove iz Hormuza, a Pomorska organizacija je predložila da preduzme mjere u koordinaciji s Iranom kako bi ih neutralizirala.“

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