Pomorska organizacija: Čekamo iransku dozvolu za evakuaciju brodova

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Generalni sekretar Međunarodne pomorske organizacije, Arsenio Dominguez, izjavio je danas, u utorak, da su obaviješteni da rute koje je obezbijedila organizacija nisu sigurne i da su zato zaustavili operaciju evakuacije brodova nasukanih u Hormuškom moreuzu.

U subotu su Amerikanci najavili proširenje omanske rute za prolazak kroz moreuz, ali su sami naglasili da brodovi i dalje preferiraju iransku rutu.

Prema memorandumu o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, Hormuški moreuz će se vratiti na svoj predratni kapacitet u roku od 30 dana uz iranske aranžmane i nijedna druga zemlja nije odgovorna u tom pogledu, ali su Sjedinjene Američke Države izazvale vojni odgovor Irana miješajući se u ovo pitanje.

Dodao je: „Čekamo stav Islamske Republike Iran koji će nam dozvoliti da uklonimo brodove iz Hormuza, a Pomorska organizacija je predložila da preduzme mjere u koordinaciji s Iranom kako bi ih neutralizirala.“