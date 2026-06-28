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Amnesty International: Napad na školu Minab bio je najsmrtonosniji napad na civile u moderno doba

29 juni 2026 - 00:03
News ID: 1832873
Amnesty International: Napad na školu Minab bio je najsmrtonosniji napad na civile u moderno doba

ABNA24: Četiri mjeseca nakon američkog zračnog napada na školu Shajare Tayyiba u gradu Minab, Amnesty International pozvao je na objavljivanje rezultata istrage i odgovornost Washingtona za ovaj zločin.

Prema međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Amnesty International je objavio da su prošla četiri mjeseca od zračnog napada američke vojske na osnovnu školu "Shajare Tayyiba" u gradu Minab, Iran. U napadu je ubijeno više od 150 ljudi, uključujući 120 djece, ali do sada nije bilo odgovornosti SAD-a za ovaj zločin.

Prema Al Jazeeri, Amanda Klassing, nacionalna direktorica za odnose s vladom i lobiranje u američkoj podružnici Amnesty Internationala, osvrnula se na napad i rekla da je zračni napad bio jedan od najsmrtonosnijih napada na civile u modernoj historiji po broju žrtava. Međutim, uprkos protoku vremena, američki zvaničnici još uvijek nisu ni blizu pružili objašnjenje za uzrok incidenta i ko je za njega odgovoran.

Klassing je dovela u pitanje razlog ovog kašnjenja i naglasila da se za porodice žrtava napada na školu Minab mora osigurati transparentnost i odgovornost.

Prema Amnesty Internationalu, američki predsjednik Donald Trump dao je kontradiktorne izjave o zločinu. Dok Pentagon odbija dati informacije o napadu na školu Minab američkom Kongresu, problem koji je povećao nezadovoljstvo američkih zakonodavaca i javnog mnjenja uz ponovljeni odgovor da se incident još uvijek istražuje.

Organizacija je izjavila: „Istina koju znamo je da je američka vojska odgovorna za smrt 150 ljudi u napadu precizno navođenim raketama Tomahawk na školu punu djece. SAD su trebale znati da je zgrada škola, a ne vojna meta, a Pentagon je imao obavještajne podatke da istraži ovo i odluči da ne napada.“

U saopštenju se također navodi da nisu objavljene daljnje informacije o mogućoj upotrebi vještačke inteligencije pri odlučivanju o odabiru meta za napad. Organizacija je dodala: „Izvršni direktor Entropica izjavio je da ne zna da li je softver kompanije za vještačku inteligenciju korišten za odabir meta za američke napade u Iranu i da konačna odluka o ciljanju leži na čovjeku.“

Amnesty International je napomenuo da je napad na školu Minab posljednji primjer civilnih žrtava američke vojske otkako su Trump i njegov ministar odbrane Pete Hegsett preuzeli dužnost i prošle godine odlučili da ukinu programe Pentagona usmjerene na smanjenje civilnih žrtava.

Organizacija je pozvala Pentagon da brzo završi istragu o napadu i objavi svoje nalaze. Također je pozvala na osiguranje poštovanja međunarodnog humanitarnog prava i procesuiranje svakoga za koga se utvrdi da je počinio krivičnu odgovornost.

Amnesty International upozorio je da bi sve manje od toga bilo prikrivanje ozbiljnog kršenja međunarodnog humanitarnog prava i izdaja žrtava i preživjelih američkog napada na školu Minab.

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