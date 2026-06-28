Amnesty International: Napad na školu Minab bio je najsmrtonosniji napad na civile u moderno doba

Prema međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Amnesty International je objavio da su prošla četiri mjeseca od zračnog napada američke vojske na osnovnu školu "Shajare Tayyiba" u gradu Minab, Iran. U napadu je ubijeno više od 150 ljudi, uključujući 120 djece, ali do sada nije bilo odgovornosti SAD-a za ovaj zločin.

Prema Al Jazeeri, Amanda Klassing, nacionalna direktorica za odnose s vladom i lobiranje u američkoj podružnici Amnesty Internationala, osvrnula se na napad i rekla da je zračni napad bio jedan od najsmrtonosnijih napada na civile u modernoj historiji po broju žrtava. Međutim, uprkos protoku vremena, američki zvaničnici još uvijek nisu ni blizu pružili objašnjenje za uzrok incidenta i ko je za njega odgovoran.

Klassing je dovela u pitanje razlog ovog kašnjenja i naglasila da se za porodice žrtava napada na školu Minab mora osigurati transparentnost i odgovornost.

Prema Amnesty Internationalu, američki predsjednik Donald Trump dao je kontradiktorne izjave o zločinu. Dok Pentagon odbija dati informacije o napadu na školu Minab američkom Kongresu, problem koji je povećao nezadovoljstvo američkih zakonodavaca i javnog mnjenja uz ponovljeni odgovor da se incident još uvijek istražuje.

Organizacija je izjavila: „Istina koju znamo je da je američka vojska odgovorna za smrt 150 ljudi u napadu precizno navođenim raketama Tomahawk na školu punu djece. SAD su trebale znati da je zgrada škola, a ne vojna meta, a Pentagon je imao obavještajne podatke da istraži ovo i odluči da ne napada.“

U saopštenju se također navodi da nisu objavljene daljnje informacije o mogućoj upotrebi vještačke inteligencije pri odlučivanju o odabiru meta za napad. Organizacija je dodala: „Izvršni direktor Entropica izjavio je da ne zna da li je softver kompanije za vještačku inteligenciju korišten za odabir meta za američke napade u Iranu i da konačna odluka o ciljanju leži na čovjeku.“

Amnesty International je napomenuo da je napad na školu Minab posljednji primjer civilnih žrtava američke vojske otkako su Trump i njegov ministar odbrane Pete Hegsett preuzeli dužnost i prošle godine odlučili da ukinu programe Pentagona usmjerene na smanjenje civilnih žrtava.

Organizacija je pozvala Pentagon da brzo završi istragu o napadu i objavi svoje nalaze. Također je pozvala na osiguranje poštovanja međunarodnog humanitarnog prava i procesuiranje svakoga za koga se utvrdi da je počinio krivičnu odgovornost.

Amnesty International upozorio je da bi sve manje od toga bilo prikrivanje ozbiljnog kršenja međunarodnog humanitarnog prava i izdaja žrtava i preživjelih američkog napada na školu Minab.