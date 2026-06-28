U poruci za Sedmicu pravosuđa, ajetullah Hamenei naredio pravno gonjenje američko-izraelskih ratnih zločina protiv Irana

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - U nedjeljnoj poruci objavljenoj na godišnjicu mučeništva ajatolaha Mohameda Beheshtija i njegovih pratilaca, koja je označena kao Sedmica pravosuđa, ajetullah Hamenei je rekao da je jedno od najvažnijih pravnih i pravosudnih pitanja s kojima se suočava cijela iranska nacija u ovom trenutku pokretanje i obnavljanje tih prava koja su prekršili "međunarodni kriminalci i arogantne i agresivne sile".

Vođa je rekao da zaštita prava iranskog naroda prevazilazi pojedinačna pravna pitanja i uključuje odbranu kolektivnih prava zemlje od zločina koje su počinili strani agresori.

Rekao je da pravosuđe u Islamskoj Republici ima odgovornost da štiti prava ljudi, oživljava javna prava i legitimne slobode, bori se protiv korupcije, provodi pravdu, podržava božanske zakone i nadgleda primjenu zakona.

Uspjeh u obavljanju tih dužnosti, rekao je, ojačao bi povjerenje javnosti u pravosudni sistem.

Obraćajući se najhitnijem pravnom izazovu zemlje, ajatolah Hamnei je rekao da je pokretanje prava koje su prekršili međunarodni kriminalci i globalni agresori, posebno od prošle godine, među najvažnijim odgovornostima pravosuđa.

Rekao je da krv poginulih u dva agresorska rata protiv Irana – koje su Sjedinjene Američke Države i Izrael vodili u junu 2025. i februaru 2026. – zajedno s fizičkom, psihološkom, materijalnom i duhovnom štetom nanesenom Iranu i njegovom narodu unutar i izvan zemlje, čini osnovu za stotine ili čak hiljade značajnih pravnih slučajeva.

Vođa je također spomenuo ubistvo djece i neviđene ratne zločine u Minabu i Lamerdu, napade na medicinske i javne centre te smrt žrtava, od novorođenčadi do starijih osoba.

Iznad svega, osvrnuo se na šehadet ajetullaha sejjida Alija Hameneija, kojeg je opisao kao "neusporedivu ličnost, jedinstveni dragulj ere, velikog vođu boraca", rekavši da se svaki slučaj mora ozbiljno procesuirati pred domaćim i međunarodnim sudovima.

"Ono što je sigurno jeste da kriminalci moraju biti privedeni pravdi i suočeni s posljedicama svojih kriminalnih djela", rekao je.

Vođa je dalje tvrdio da izjave određenih američkih i izraelskih lidera koji priznaju, pa čak i otvoreno se ponose takvim djelima, predstavljaju priznanja zločina koja jačaju pravnu osnovu za vraćanje prekršenih prava iranskoj naciji.

Ajetullah Hamenei je također rekao da bi provođenje direktive mučenika Vođe tokom njegovog posljednjeg sastanka s pravosudnim zvaničnicima prošle godine o istrazi zločina počinjenih tokom rata 2025. godine sada trebalo proširiti na posljednji nametnuti rat i kontinuirano provoditi dok nadležne vlasti ne donesu i ne sprovedu presude.

Prema Vođi, takve pravne mjere bi pomogle u sprječavanju ponavljanja sličnih zločina u budućnosti.

Zaključujući svoju poruku, Vođa je rekao da postizanje sveobuhvatne pravosudne transformacije zahtijeva iskrenost, pobožnost, odlučnost, hrabrost, inovaciju i efikasnu upotrebu modernih tehnologija i inteligentnih sistema, izražavajući nadu da će se ovi ciljevi ostvariti uz Božansku pomoć.