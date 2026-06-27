Sunnitski profesor na Univerzitetu Lahore: Ljubav prema Ehli-bejtu je najjača emocionalna i duhovna veza u islamskom svijetu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - dr. Syed Waqas Haider Bukhari, vanredni profesor na Univerzitetu Minhaj u Lahoreu u Pakistanu, u intervjuu za novinsku agenciju ABNA, osvrnuo se na status naučne i akademske saradnje između Irana i Pakistana, te razgovarao o potencijalu, izazovima i prilikama koje predstoje ovim odnosima.

Naglasio je potrebu za proširenjem zajedničke saradnje u oblastima kao što su vještačka inteligencija, klimatske promjene, energija, regionalna trgovina i strateške studije, a također je objasnio status šiitsko-sunitskih odnosa u Pakistanu i njihovu ulogu u jačanju islamske konvergencije.

Navodeći da naučna i akademska saradnja između Irana i Pakistana ima vrlo visok potencijal, dr. Waqas je rekao: "Ove saradnje još nisu dostigle svoj stvarni i željeni nivo u trenutnoj situaciji. Obje zemlje imaju duboke historijske, kulturne, vjerske i geografske veze, a univerziteti mogu igrati vrlo važnu ulogu u transformaciji ovih veza u dugoročna intelektualna i strateška partnerstva."

Dodao je: „Posljednjih godina, pozitivni događaji poput naučnih razmjena, održavanja zajedničkih konferencija i istraživačke saradnje dogodili su se u oblastima kao što su regionalne studije, islamske studije, energetska politika, upravljanje granicama i kulturna diplomatija. Također, naučne institucije dvije zemlje pokazale su interes za povećanje studentskih razmjena i jačanje naučnog dijaloga.“

Nivo saradnje je i dalje ispod stvarnog kapaciteta

Profesor na Univerzitetu Minhaj u Lahoreu izjavio je: „Uprkos ovim dešavanjima, nivo naučne saradnje je i dalje ograničen u poređenju sa postojećim mogućnostima. Faktori poput regionalne nestabilnosti, sankcija nametnutih Iranu, ograničenih finansijskih sredstava za istraživanje i slabih institucionalnih veza između univerziteta usporili su razvoj ovih saradnji.

Nastavio je: „Međutim, novi regionalni događaji pružili su nove mogućnosti univerzitetima u Iranu i Pakistanu. Danas, pitanja poput regionalne povezanosti, ekonomskih koridora i proizvodnje domaćeg znanja u Aziji postaju sve važnija.“

Kapacitet za saradnju u oblasti vještačke inteligencije, klimatskih i strateških studija

Dr. Waqas je rekao: „U takvim okolnostima, univerziteti u Iranu i Pakistanu mogu imati dublju saradnju u oblastima kao što su istraživanje politika, tehnologija, vještačka inteligencija, klimatske promjene, sigurnost vode, regionalna trgovina i strateške studije.“

Dodao je: U današnjem svijetu, ekonomska diplomatija postala je jedan od važnih alata međunarodnih odnosa, a univerziteti više nisu samo obrazovni centri; postali su platforme za generiranje meke moći, intelektualne interakcije i jačanje veza između nacija.

Univerzitetski profesor je primijetio: Efikasna saradnja između iranskih i pakistanskih akademika ne samo da može pomoći u razvoju obrazovanja i istraživanja, već i igrati ulogu u jačanju regionalnog mira, povećanju međusobnog razumijevanja i formiranju dugoročnog strateškog povjerenja između dvije nacije.

Plinovodi, tehnologija i civilizacijske studije; zanemarene prilike

Dr. Waqas je nastavio: Po mom mišljenju, još uvijek postoje važne i neiskorištene mogućnosti za saradnju između univerziteta i istraživačkih centara u Iranu i Pakistanu. Obje zemlje se nalaze u strateškoj regiji i suočavaju se s mnogim zajedničkim izazovima; pitanje koje stvara pogodnu osnovu za naučnu i ekonomsku saradnju.

Objasnio je: „Jedno od najvažnijih područja su energetske studije i regionalna povezanost; posebno istraživanje plinovoda Iran-Pakistan, trgovinskih koridora i budućnosti regionalne integracije u Aziji.“

Dodao je: „Osim toga, dvije zemlje mogu sarađivati ​​u oblastima klimatskih promjena, upravljanja vodnim resursima, sigurnosti hrane i drugim zajedničkim regionalnim pitanjima; pitanjima koja zahtijevaju zajedničke intelektualne napore, a ne pojedinačne nacionalne pristupe.“

Napomenuo je: „Područje tehnologije i naučnih inovacija je još jedno važno područje saradnje. Uprkos sankcijama, iranski univerziteti su postigli značajan napredak u oblastima kao što su nanotehnologija, medicina i biotehnologija, a pakistanske institucije mogu imati koristi od ovog kapaciteta kroz naučne razmjene i zajedničke istraživačke projekte.“

Naučna diplomatija je dio vanjske politike

Dr. Waqas je nastavio: Mlada populacija Pakistana i širenje sektora visokog obrazovanja u zemlji također su pružili dobru priliku za osmišljavanje zajedničkih programa kao što su razmjene studenata, centri za učenje jezika i platforme za digitalna istraživanja.

Dodao je: Postoji i veliki potencijal u područjima kao što su islamske studije, perzijska i urdu književnost, kulturna diplomatija i civilizacijske studije, jer dva društva imaju duboke historijske i intelektualne veze.

Iznoseći izazove, univerzitetski profesor je izjavio: Uprkos ovim mogućnostima, i dalje postoje prepreke za efikasnu naučnu interakciju. Jedan od najvažnijih problema je slabost institucionalnih veza između univerziteta; tako da mnoge saradnje ostaju samo simbolične i ograničene na konferencije i rijetko su vodile do dugoročnih istraživačkih projekata.

Rekao je: Administrativna birokratija, poteškoće u izdavanju viza, nedostatak sredstava za istraživanje i slabost u naučnoj mobilnosti također su faktori koji smanjuju efikasnu interakciju. Osim toga, regionalne geopolitičke tenzije i međunarodne sankcije protiv Irana također su indirektno utjecale na obrazovnu i istraživačku saradnju.

Potreba za uspostavljanjem studijskih centara Iran-Pakistan

Dr. Waqas je naglasio: Da bi se prevazišle ove prepreke, vlade i naučne institucije dvije zemlje moraju usvojiti strateški i institucionalni pristup.

Predložio je: Povećanje zajedničkih istraživačkih grantova, proširenje programa kulturne razmjene i stipendija, uspostavljanje stalnih studijskih centara Iran-Pakistan na univerzitetima, razvoj digitalnih platformi za održavanje online seminara i virtuelnih projekata, olakšavanje procesa izdavanja viza za akademike i podrška objavljivanju dvojezičnih naučnih članaka su među neophodnim mjerama u ovom smjeru.

Vanredni profesor Univerziteta Minhaj u Lahoreu je istakao: Najvažnije je da obje strane prihvate da naučna diplomatija nije odvojena od vanjske politike, već je suštinski dio dugoročnog procesa izgradnje povjerenja, jačanja regionalne stabilnosti i postizanja intelektualne nezavisnosti u multipolarnom svijetu.

Šiitsko-sunitska koegzistencija u Pakistanu; Stvarnost izvan medijskih narativa

Dr. Waqas, profesor na Univerzitetu u Lahoreu, nastavio je razgovor za novinsku agenciju ABNA o stanju šiitsko-sunitskih odnosa u Pakistanu i njihovom utjecaju na islamsku konvergenciju, navodeći: Odnosi između šiitske i sunitske zajednice u Pakistanu imaju složene dimenzije, ali treba napomenuti da su mirna koegzistencija i zajednički islamski identitet mnogo jači od jaza koji se obično ističu u političkim ili medijskim narativima.

Dodao je: Pakistan je raznoliko društvo muslimana u kojem sljedbenici različitih islamskih škola žive jedni pored drugih decenijama i dijele vjerske tradicije, društvene prostore, kulturne obrasce i nacionalni identitet u svakodnevnom životu.

Univerzitetski profesor je primijetio: Interakcija, saradnja i međusobna komunikacija između šiita i sunita nastavljaju se u obrazovnim okruženjima, vjerskim institucijama, vjerskim zajednicama, radnim mjestima, pa čak i političkim kontekstima, a to ukazuje na duboke historijske i društvene veze u pakistanskom društvu.

Sektaške napetosti su više političke nego doktrinarne

Dr. Waqas je pojasnio: Naravno, ne može se poreći da su se sektaške napetosti pojavljivale i u različitim periodima pakistanske historije; posebno kao rezultat političke polarizacije, regionalnih geopolitičkih rivalstava, širenja ekstremističkih ideologija i aktivnosti ekstremističkih grupa.

Nastavio je: U mnogim slučajevima, sektaštvo je proizvod političke eksploatacije i utjecaja vanjskih faktora, a ne rezultat istinskih teoloških i doktrinarnih razlika.

Dodao je: Ove tenzije su ponekad negativno utjecale na društvenu solidarnost i stvorile atmosferu nepovjerenja; međutim, šire pakistansko društvo u cjelini odbacuje sektaško nasilje i nastavlja podržavati jedinstvo, toleranciju i mirnu koegzistenciju između različitih islamskih škola.

Dijalog; Ključ islamskog jedinstva

Dr. Waqas, osvrćući se na dešavanja posljednjih godina, rekao je: Svijest među naučnicima, vjerskim vođama i organizacijama civilnog društva o važnosti međuvjerskog dijaloga i islamskog jedinstva je porasla.

Dodao je: Mnogi šiitski i sunitski naučnici naglašavaju zajedničke vrijednosti poput mira, međusobnog poštovanja, pravde i kolektivnih interesa islamskog svijeta.

Univerzitetski profesor je izjavio: Univerziteti i mediji također mogu igrati konstruktivnu ulogu u promoviranju uravnoteženog dijaloga, suprotstavljanju narativima mržnje i jačanju intelektualnih interakcija; umjesto podsticanja emocionalne polarizacije.

Naglasio je: Po mom mišljenju, bliskost između islamskih škola nije samo vjerska nužnost, već i strateška potreba za islamski ummet u trenutnoj svjetskoj situaciji.

Pakistan može biti model islamskog suživota

Dr. Waqas je primijetio da: U vrijeme kada se muslimanska društva suočavaju s izazovima poput političke nestabilnosti, islamofobije, ekonomskih problema i vanjskih pritisaka, unutrašnje jedinstvo postaje dvostruko važno.

Dodao je: Pakistan, zbog svojih raznolikih islamskih tradicija i strateškog položaja, ima potencijal da postane model međuvjerskog suživota; pod uslovom da se dijalog, obrazovanje i odgovorno vodstvo dodatno ojačaju.

Pojasnio je: Budućnost islamskih društava neće biti određena isticanjem razlika, već jačanjem kulture međusobnog poštovanja, intelektualnog razumijevanja i kolektivnog napretka.

Iran i Pakistan mogu biti model konvergencije za islamski svijet

Dr. Waqas je nastavio, osvrćući se na odnose među ljudima između šiita i sunita u Iranu i Pakistanu, te rekao: Odnosi između ljudi između šiita i sunita u dvije zemlje mogu pružiti važan model suživota i društvene kohezije za druga islamska društva; posebno u vrijeme kada se islamski svijet suočava s političkim podjelama i sektaškom polarizacijom.

Dodao je: „Uprkos razlikama u vjerskim tumačenjima i historijskim iskustvima, društva dvije zemlje su pokazala da različite islamske tradicije mogu koegzistirati u okviru zajedničkih kulturnih vrijednosti, vjerskog poštovanja i društvene interakcije.“

Univerzitetski profesor je primijetio da u Iranu i Pakistanu obični ljudi često uspostavljaju veze izvan sektaških granica putem trgovine, obrazovanja, porodičnih veza i kulturnih razmjena, a ove društvene veze čine zajednički islamski identitet jačim od vjerskih podjela.

Nastavio je: „Pakistan je izvanredan primjer, jer su sljedbenici različitih islamskih škola živjeli u okviru zajedničke nacionalne strukture. Iran se također aktivno angažovao s raznim islamskim zajednicama putem akademskih institucija, regionalnih dijaloga i kulturne diplomatije.“

Održivo jedinstvo se postiže upravljanjem razlikama

Dr. Waqas je naglasio da: „Interakcija između naučnika, studenata i elita dvije zemlje pomogla je u jačanju međusobnog razumijevanja i smanjenju nesporazuma. Vjerska okupljanja, akademske razmjene i platforme za međuvjerski dijalog također su stvorile prostore za davanje prioriteta saradnji nad konfrontacijom.“

Dodao je: „Naravno, izazovi ostaju.Postoje izazovi poput sektaških napetosti, političke eksploatacije vjerskih identiteta, ekstremističkih narativa i geopolitičkih rivalstava koji mogu negativno utjecati na društvenu koheziju.

Naglasio je: „Međutim, ovi izazovi ne bi trebali zasjeniti glavnu stvarnost; činjenica je da većina šiita i sunita u obje zemlje podržava mirnu koegzistenciju i odbacuje nasilje.“

Dr. Waqas je primijetio: „Iskustvo Irana i Pakistana nosi važnu lekciju za muslimanski svijet; trajno jedinstvo se postiže ne uklanjanjem razlika, već pravilnim upravljanjem različitostima kroz dijalog, međusobno poštovanje i inkluzivne društvene strukture.“

Rekao je: „Danas muslimanskom svijetu više treba intelektualna zrelost i kolektivna saradnja nego sektaška rivalstva.“ Ako univerziteti, vjerske institucije, mediji i organizacije civilnog društva u dvije zemlje nastave promovirati međusobno razumijevanje, Iran i Pakistan mogu igrati glavnu ulogu u oblikovanju šireg modela islamske solidarnosti, regionalne stabilnosti i društvene kohezije.

Ljubav prema Ehli-bejta među sunitima Pakistana; Duboka veza s religijskim identitetom društva

Dr. Waqas, vanredni profesor na Univerzitetu Minhaj u Lahoreu, nastavio je govoreći o mjestu ljubavi prema Ehli-bejtu u pakistanskom društvu: Ljubav, poštovanje i odanost prema Ehli-bejtu imaju vrlo duboko, emocionalno i duboko ukorijenjeno mjesto u srcima sunitskih muslimana u Pakistanu.

Dodao je: U pakistanskom društvu, gotovo svaka muslimanska porodica smatra se nekako povezanom sa Časnim Poslanikom i njegovom časnom porodicom, a sve islamske škole, na različitim nivoima, dijele duhovne i kulturne vrijednosti povezane s ljubavlju prema Ehli-bejtu.

Univerzitetski profesor je primijetio da kako se približava mjesec Muharem, ova vezanost postaje očiglednija nego ikad; kroz vjerska okupljanja, poeziju i elegije, grupe za žalost, dobrotvorne aktivnosti i komemoracije vezane za ustanak Imama Husejna i tragediju na Kerbeli.

Poruka Kerbele nadilazi vjerske granice

Dr. Waqas je pojasnio da za mnoge sunite u Pakistanu poruka Kerbele simbolizira univerzalne vrijednosti poput pravde, žrtve, strpljenja, ljudskog dostojanstva i otpora ugnjetavanju.

Nastavio je: Kroz historiju, ljubav prema Ehli-bejtu oduvijek je bila sastavni dio vjerske kulture južnoazijskih muslimana. Sunitski učenjaci, sufijske tradicije, vjerski pjesnici i duhovni pokreti u regiji oduvijek su naglašavali poštovanje i odanost porodici Poslanika (s.a.v.s.).

Dodao je: Ovo duhovno naslijeđe nije utjecalo samo na vjerske rituale, već i na moralni i emocionalni karakter društva.

Dr. Waqas je rekao: „Na društvenom nivou, ovaj duhovni kapital je također pomogao u jačanju vrijednosti poput saosjećanja, žrtvovanja, velikodušnosti i solidarnosti u pakistanskom društvu. Učenja koja su proizašla iz Karbale jačaju moralnu hrabrost i težnju za pravdom te nastavljaju inspirirati vjerske, intelektualne i društvene aktiviste.

Ljubav prema Ehli-bejtu treba biti faktor jedinstva

Naglasio je: „Važno je da ova zajednička ljubav prema Ehli-Bejtu, umjesto da postane izvor podjele, postane izvor jedinstva.“

Univerzitetski profesor je dodao: „Poruka imama Huseina ima univerzalnu i ljudsku dimenziju i može igrati efikasnu ulogu u jačanju konvergencije i međusobnog poštovanja između različitih islamskih zajednica.“

Napomenuo je: „Po mom mišljenju, odanost Ehli-bejtu u Pakistanu odražava duboke civilizacijske i duhovne korijene muslimanske zajednice u ovoj regiji.“ Ovo pokazuje da uprkos nekim teološkim razlikama, kolektivna emocionalna veza s porodicom Poslanika (s.a.v.s.) ostaje vrlo jaka.

Dr. Waqas je zaključio ovaj odjeljak rekavši: Ako se ovo zajedničko naslijeđe ojača mudrošću, umjerenošću i perspektivom usmjerenom na jedinstvo, ono može dodatno ojačati društvenu koheziju, međuvjersko razumijevanje i duh islamskog jedinstva u Pakistanu i šire.