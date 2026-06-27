Izrael nastavlja bombardirati Liban, priprema se za dugu okupaciju

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Izrael je nastavio s napadima iz zraka na Liban, dok visoki zvaničnik kaže da se režim priprema za dugu okupaciju teritorija južnog Libana.

Izvještaji u subotu pokazali su da su izraelski ratni avioni pogodili grad Nabatieh al-Fawqa u južnom Libanu, oko 15:30 GMT, odnosno 18:30 po lokalnom vremenu.

Napad je uslijedio nakon ranijeg izraelskog napada u blizini istog grada, prema libanonskoj državnoj Nacionalnoj novinskoj agenciji.

To se dogodilo nakon što je izraelski ministar rata Israel Katz u video izjavi rekao da je režimskim trupama rečeno da budu spremne za produženu okupaciju takozvane sigurnosne zone koju su okupirale početkom marta tokom napada na Liban, čiji je cilj bio slabljenje libanonskog pokreta otpora Hezbolaha.

Izraelski napadi u subotu i Katzova izjava uslijedili su samo dan nakon što su Izrael i Liban potpisali okvirni sporazum koji su posredovale SAD, što je pokrenulo nova pitanja o tome da li sporazum može zaustaviti ponovljene izraelske napade na libansku teritoriju.

Sporazum se suočio sa sve većim kritikama iznutra i izvan Libana jer je uslovio povlačenje Izraela iz južnog Libana razoružanjem Hezbolaha.