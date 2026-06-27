Mornarica IRGC-a napala američke vojne ciljeve u znak odmazde za napad na iranska obalna područja

Prema izvještaju Novinske agencije ABNA - Snage su dale ove komentare u saopštenju objavljenom u petak, rekavši da je njihova odmazda "usmjerila na mjesta razmještaja američke terorističke vojske u regiji".

Napomenuli su da je odmazda uslijedila nakon što su američke snage pokrenule zračne napade na područja koja se nalaze duž iranske obale kao dio nepromjenjivog "obrasca kršenja obaveza" Sjedinjenih Država.

Centralna komanda Sjedinjenih Država izvještava o izvođenju napada na neke ciljeve u Iranu.

U saopštenju se dodaje da je Washington, predvodeći agresiju, koristio "različite izgovore, uključujući prolazak plovila koje nije u skladu sa propisima kroz neovlaštenu rutu u Hormuškom moreuzu".

Ranije je Centralna komanda Sjedinjenih Država izvijestila o izvođenju napada na neke ciljeve u Iranu.

CENTCOM, prekookeanski komandni štab, pod kojim su američke snage raspoređene u zapadnoazijskoj regiji, tvrdio je da je izveo agresiju u zamjenu za, kako je opisao, napad dronom u četvrtak na plovilo koje je nazvao teretnim brodom pod zastavom Singapura MV Ever Lovely. Napad se, kako tvrde, dogodio dok je plovilo napuštalo Hormuški moreuz duž omanske obale.

Islamska Republika je u svim prilikama kategorički odbacila sve optužbe za ciljanje nevojnih objekata, istovremeno upozoravajući na pokušaje umiješavanja zemlje u takve napade izvođenjem operacija "pod lažnom zastavom".

Mornarica IRGC-a također je napomenula da su Sjedinjene Države pokušale prekršiti svoje obaveze prema memorandumu o razumijevanju koji je nedavno potpisan između dvije strane "kroz razne provokacije".

Upozorenje na daljnje provokacije

"I sada je dobio potreban odgovor", nastavlja se u saopštenju, misleći na odmazdu snaga. "Isto će se primjenjivati ​​i na sva buduća kršenja", dodaje se.

"Ukoliko se ova agresija ponovi, naš odgovor će biti širi od ovoga."

Potpisivanju Memoranduma o razumijevanju prethodio je prekid vatre koji je 7. aprila najavio američki predsjednik Donald Trump u najnovijem talasu ničim izazvane američko-izraelske agresije protiv Islamske Republike.