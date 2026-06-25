Iran: Članice NATO-a saučesnice u američko-izraelskoj agresiji moraju biti pozvane na odgovornost

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - „Generalni sekretar NATO-a eksplicitno je naveo Italiju i Rumuniju kao primjere evropskih zemalja koje su podržale nedavni vojni napad na Iran“, rekao je.

„Oni, zajedno sa svakom drugom evropskom zemljom koja je pomogla američko-izraelsku agresiju protiv Irana, moraju objasniti svom narodu i svijetu zašto su odlučili da se udruže u ovom očiglednom činu agresije i u počinjenju masovnih zločina nad iranskim narodom u Minabu, Lamerdu, Teheranu, Isfahanu, Sanandaju, Hamadanu, Tabrizu, Širazu, Bandar Abbasu itd.“

U razgovoru za televiziju Fox News, Rutte je rekao da je Rim tiho dozvolio da „500 američkih aviona“ poletje iz baza u Italiji, dok je Rumunija ograničila komercijalne letove iz Bukurešta kako bi olakšala američke napade na Iran.

Baghaei je Rutteove komentare opisao kao „jasno i osuđujuće priznanje aktivnog saučesništva NATO-a u nezakonitom ratu agresije protiv suverene države članice UN-a“ u flagrantnom kršenju međunarodnog prava i Povelje UN-a.

„Organizacija (NATO) i njene pojedinačne države članice koje su učestvovale u takvom donošenju odluka moraju biti odgovorne za sve posljedice“, dodao je.

Neizazvana američko-izraelska agresija na Iran započela je 28. februara zračnim napadima u kojima su ubijeni visoki iranski zvaničnici i komandanti.

Međutim, 8. aprila, četrdeset dana kasnije, iranski hrabri otpor i uspješne operacije odmazde, kao i njegov snažan utjecaj na Hormuški moreuz, prisilili su neprijatelje da prihvate primirje.

Dana 17. jula, Teheran i Washington potpisali su Memorandum o razumijevanju (MoU) koji poziva na trajni prekid neprijateljstava na svim frontovima i uključuje obavezu obje zemlje da održe daljnje razgovore o konačnom sporazumu u narednih 60 dana.