Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji ABNA - bivši američki predsjednik Barack Obama, tokom čijeg je predsjedništva formiran nuklearni sporazum "JCPOA", kritikovao je nedavni rat svoje zemlje s Izraelom protiv Irana.

Braneći "Zajednički sveobuhvatni plan akcije" (JCPOA), Obama je rekao da se Iran u tom sporazumu "složio da neće nastaviti s razvojem nuklearnog oružja".

Zapadne zemlje, predvođene SAD-om i cionističkim režimom, optužile su Iran da u svom nuklearnom programu posljednjih godina teži vojnim ciljevima. Iran je snažno negirao ove optužbe.

Iran naglašava da kao potpisnik Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT) i član Međunarodne agencije za atomsku energiju ima pravo pristupa nuklearnoj tehnologiji u mirnodopske svrhe.

Osim toga, inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju više su puta posjećivali iranska nuklearna postrojenja, ali nikada nisu pronašli dokaze da je mirnodopski nuklearni energetski program te zemlje preusmjeren u vojne svrhe.

Iran je također 2015. godine postigao sporazum s takozvanom grupom zemalja P5+1 kako bi riješio tenzije oko svog nuklearnog programa. Uprkos priznanju IAEA da Iran ispunjava sve svoje obaveze, američka administracija se jednostrano povukla iz sporazuma u maju 2018. godine tokom prvog mandata predsjedništva Donalda Trumpa.

Obama je podsjetio da se „ova administracija - ili prethodna administracija - povukla iz njega, a rezultat je bio da je Iran proširio svoje nuklearne kapacitete.“

Zatim je napomenuo da je američko-izraelski rat protiv Irana u maju i martu prošle godine pogoršao stvari za Amerikance.

Bivši američki predsjednik je rekao: „Prošli smo kroz rat, potrošili smo milijarde i milijarde dolara, stavili smo ogroman pritisak na našu vojsku, mnogi ljudi su poginuli i sada se čini da smo se vratili na istu tačku kao i prije početka rata; razlika je u tome što su se uslovi možda malo pogoršali.“

Nakon američko-izraelskog izbornog rata u martu, Islamska Republika Iran je objavila da neće dozvoliti brodovima povezanim sa agresorskim zemljama da prolaze kroz Hormuški moreuz.

Ograničenje brodskog saobraćaja kroz ovaj plovni put uzrokovalo je porast cijena nafte i goriva u Sjedinjenim Državama. Sjedinjene Države i Iran su nedavno postigli memorandum o razumijevanju za okončanje rata. Donald Trump je prije nekoliko dana priznao da je bio prisiljen pregovarati s Iranom o okončanju rata i ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza zbog zabrinutosti zbog smanjenja rezervi goriva u svijetu.