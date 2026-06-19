Jemen: Otpor izraelskoj agresiji neće ostati pasivan

Međunarodna novinska agencija ABNA, nakon eskalacije sukoba na libanonskom frontu i zračnih i artiljerijskih napada izraelske vojske istovremeno s neviđenim operacijama Hezbollaha u protekle dvije noći, Ministarstvo vanjskih poslova jemenske vlade (sa sjedištem u Sani) još jednom je upozorilo saopštenjem cionističkog režima na nastavak napada u Libanu.

Prema ovom saopštenju, ove agresije su od početka prošlog marta dovele do pogibija i ranjavanja hiljada ljudi i uništenja velikog broja civilnih objekata. (Ministarstvo zdravlja Libana je također objavilo da je danas od ponoći 47 civila stradalo, a 97 je ranjeno u napadima cionističke vojske.)

Ministarstvo je saopštilo: Cionistička agresija na Liban je jasno kršenje međunarodnih zakona i flagrantno kršenje memoranduma o razumijevanju [između Amerike i Irana], koji predviđa trenutni i trajni završetak vojnih operacija na svim frontovima, uključujući Liban.

U nastavku ove izjave navodi se da izraelski režim nastoji da eskalacijom tenzija oslabi napore uložene da se prekine agresija na zemlje regiona i osujeti sve mjere za postizanje sigurnosti i stabilnosti.

U ovoj izjavi je također istaknuto da osovina džihada i otpora daljnjoj eskalaciji djelovanja cionističkog režima neće ostati zatvorena.

Jemenski naglasak na strategiji "jedinstva polja" je da su 17. juna, kada je Iran bombardovao okupiranu teritoriju kao odgovor na bombardovanje južnog Bejruta, Jemenci također ušli u kampanju ispalivši najmanje dvije rakete.

Ministarstvo vanjskih poslova Jemena također je pohvalilo "herojske" operacije otpora Hezbollaha u južnom Libanu, koje su rezultirale najmanje četiri smrtne slučajeve i mnogo ranjenih izraelske vojske, te smatra da je to legitimno pravo na samoodbranu, koje je zajamčeno svim običajima, sporazumima i međunarodnim zakonima.

U posljednje dvije noći, tokom operacije "Ašura", libanski Hezbllolah izveo je neviđene napade na okupatorsku vojsku na osovini Kufrtbanit-Ali al-Taher. Napadi koji su doveli do uništenja velikog broja oklopnih vozila i tenkova Merkava.

Ministarstvo vanjskih poslova vlade Sane na kraju se osvrnulo i na izjave Seyyed Abdul Malika Badr al-Din al-Houthia u njegovoj nedavnoj izjavi, u kojoj je naglašena stalna spremnost Jemena protiv svake eskalacije tenzija ili novog razvoja od strane američkih i izraelskih neprijatelja. Prema ovom ministarstvu, događaji koji mogu ciljati na regiju ili pokušati izvršiti pritisak na Gazu odvojeno, ili ciljati bilo koji front na osovini džihada i zemalja regiona i nacija islamskog ummeta.