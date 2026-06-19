Reuters tvrdi: Uspostavljen je prekid vatre između Izraela i Hezbollaha

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), dok su izraelski napadi na južni Libanon nastavljeni od jutros uprkos memorandumu o razumijevanju iz Islamabada, Reuters je citirao američkog zvaničnika koji tvrdi da su se "Izrael i Hezbolah dogovorili o prekidu vatre koji bi trebao početi u 16 sati po lokalnom vremenu ovog petka."

Prema anonimnom zvaničniku, američki i katarski pregovarači su finalizirali sporazum uz pomoć Irana. Dodao je: "Znamo da su nakon današnje razmjene vatre Izrael i Hezbolah sada sklopili prekid vatre."

Visoki izraelski zvaničnik je u intervjuu za režimski Kanal 13 tvrdio da se „trenutno nalazimo u primirju; ako nas Hezbollah ne napadne, to za nas nije ratna situacija“. Međutim, dodao je, suprotno sporazumu postignutom između Irana i Sjedinjenih Država, „izraelska vojska će ostati u južnom Libanu i mi imamo slobodu djelovanja da odgovorimo na nove prijetnje i prijetnje našim snagama i teritoriji“.

Nakon što je proglašeno primirje, dopisnik Al-Mayadeena sa sjedištem u južnom Libanu izvijestio je da se izraelski napad na Nabatiyeh poklopio s provedbom navodnog primirja.