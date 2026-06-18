5 miliona barela iranske nafte stiglo u otvorene vode

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - firma za analizu energije Kepler objavila je u četvrtak:

"Primijetili smo najmanje tri tankera pod iranskom zastavom koji prevoze ukupno 5 miliona barela sirove nafte kako prolaze kroz američku pomorsku blokadu u Omanskom zaljevu i Arapskom moru. Još jedan tanker sa oko 2 miliona barela nafte također se približava ovom području."

Ovo je prvi službeni izvoz iranske nafte od kada je američka pomorska blokada uvedena krajem aprila u Hormuškom moreuzu. Američka pomorska blokada protiv Irana počela je 13. aprila 2026. (24. februara 14:05) i smanjila je iranski izvoz nafte sa 2,25 miliona barela dnevno.

Prema sporazumu, od trenutka potpisivanja memoranduma o razumijevanju, izuzeća od sankcija za iransku naftu bit će odmah primijenjena, a SAD će izdavati dozvole za izvoz nafte, petrohemijskih proizvoda i srodnih usluga.

Tri supertankera koji prevoze šest miliona barela saudijske sirove nafte, ploveći pod zastavom te zemlje, također su prošla kroz Hormuški moreuz u četvrtak. Kepler je također objavio da su i drugi tankeri s iranskom zastavom možda prešli liniju blokade od nedjelje (dana potpisivanja sporazuma).