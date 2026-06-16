Štab Khatam al-Anbiya upozorava cionistički režim

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - štab Khatam al-Anbiya izdao je saopštenje u kojem naglašava: "Teroristička vojska cionističkog režima prekršila je primirje u južnom Libanu 84 puta u protekla 2 dana nakon što je predsjednik SAD proglasio kraj rata i nastavlja činiti zločine i masakrirati potlačeni narod Libana."

Štab Khatam al-Anbiya naglasio je: "Upozoravamo da ako vojska cionističkog režima koja ubija djecu ne zaustavi svoje zlo u južnom Libanu, treba očekivati ​​oštar odgovor moćnih oružanih snaga Islamske Republike Iran."