Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Prema novinskoj agenciji Fars, 157. eskadrila izraelskih zračnih snaga - jedan od njenih objekata u zrakoplovnoj bazi Ramat David prije šest dana bio je gađan iranskim projektilima - smatra se jednom od najtajnovitijih izraelskih zračnih jedinica zbog važnosti zadatih misija i sistema koje koristi.

Ova eskadrila je jedna od specijalizovanih jedinica u oblasti elektronskog ratovanja, upotrebe naprednih tehnoloških sistema i upotrebe dronova, i igra centralnu ulogu u podršci izraelskim vojnim i obaveštajnim operacijama, elektronskom ratu i elektromagnetnim merama, posebno na severnom frontu i protiv libanskog tla.

Najvažnije informacije o ovoj eskadrili

157. eskadrila, poznata i kao "Jedinica u dolini" i koja je dobila ovo ime po svojoj lokaciji u dolini Jezreel, je operativna eskadrila u izraelskim zračnim snagama koja je posebno aktivna na polju elektronskog ratovanja, posebno na onome što se zove "Sjeverni front".

Ova eskadrila je stacionirana u zračnoj bazi Ramat David na sjeveru okupirane Palestine; U bazi se nalaze i 105., 109., 101. i 160. eskadrile, kao i nekoliko drugih jedinica.

Ova jedinica je formirana 2006. godine, u isto vrijeme kada i 33-dnevni rat, spajanjem 153. eskadrile (jedinica koja upravlja zemaljskim antiradarskim raketnim sistemima) i 557. eskadrile (specijalista za sisteme elektronskog ratovanja) i učestvovala je u istom ratu. Svrha njegovog formiranja bila je koncentrisanje operativnih sposobnosti vezanih za dronove i elektronsko ratovanje u obliku jedinstvene strukture.

Glavna misija ove eskadrile elektronske odbrane je da ometa i rješava elektronske prijetnje ometanjem, neutralizacijom i blokiranjem komunikacijskih, radarskih i navigacijskih sistema neprijatelja. Također je odgovoran za korištenje bespilotnih letjelica, prikupljanje vizuelnih i elektronskih informacija, podršku kopnenim snagama, pomaganje u tekućim specijalnim operacijama i obavljanje misija kontinuiranog nadzora i praćenja u različitim operativnim oblastima.

Jedinica je takođe opremljena sistemima za tajno elektronsko ratovanje i koristi napredne tehnologije postavljene na zemaljske i vazdušne platforme, uključujući dronove. Svrha ove opreme je postizanje elektronske izvrsnosti i prikupljanje informacija u realnom vremenu. Podaci o avionima i opremi koju koristi ova eskadrila klasifikovani su kao strogo poverljivi podaci.

Njegova komandna struktura takođe uključuje štab eskadrile, operativno odeljenje i specijalizovano tehničko odeljenje koje je odgovorno za održavanje i podršku poverljivih sistema.

Značaj ove eskadrile je toliki da je kontinuirano podržavaju razne institucije i grupe u Izraelu i drugim zemljama svijeta. 2014. godine podršku ovoj jedinici preuzela je „Skupština viših operativnih menadžera“, a 2015. godine organizacija „Prijatelji Izraelskih odbrambenih snaga“.

Oružane snage Islamske Republike Iran gađale su 17. juna jedan od hangara i objekata opreme ove eskadrile u bazi Ramat David sa nadograđenom verzijom projektila Khybershakan. Izraelska vojska je potvrdila da se upravo ovaj pogodak dogodio.