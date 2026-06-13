Odgovor palestinskog otpora na plan puta koji su predložili posrednici

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - Prema tekstu koji je objavila Mreža Mayadeen, provedba procesa prikupljanja i skladištenja teškog naoružanja i deaktiviranja vojne infrastrukture provodit će se postepeno i u fazama na osnovu vremenskog rasporeda.

Palestinske grupe otpora pojasnile su da će se vremenski raspored za provedbu ovog procesa poklapati s postepenim povlačenjem cionističkog režima iz okupiranih područja u Pojasu Gaze.

Prema odgovoru palestinskih grupa, vremenski raspored za monopol na oružje bit će utvrđen nakon završetka prve faze sporazuma o prekidu vatre i stupanja Nacionalnog komiteta i početka njegovih dužnosti.

Na osnovu ovog odgovora palestinskih grupa otpora na spomenuti plan puta, provedba svega što je uključeno u sporazum mora dovesti do političkog procesa koji garantira prava palestinskog naroda da uspostavi vlastitu državu i pravo na samoopredjeljenje.

Shodno tome, zahtjevi prve faze također uključuju ulazak Nacionalnog komiteta, raspoređivanje međunarodnih stabilizacijskih snaga i raspuštanje naoružanih milicija. Pored toga, potpuna implementacija humanitarnog protokola, prekid napada i pridržavanje linija povlačenja su drugi zahtjevi ove faze.

Prema tekstu koji je objavio Al-Mayadeen, proces implementacije će se provoditi putem Palestinskog nacionalnog komiteta i u saradnji s palestinskim organizacijama, a nikakvo oružje neće biti predato izraelskim okupatorima ili nepalestinskim strankama.

U ovom odgovoru, palestinske grupe su pojasnile da je pitanje oružja povezano s vizijom i pravom palestinskog naroda da uspostavi državu i odredi vlastitu sudbinu u okviru Trumpovog plana i međunarodnih rezolucija.

Prema Trumpovom mirovnom planu, čim je proglašen prekid vatre, izraelska vojska je trebala potpuno zaustaviti napade i postepeno se povući s okupiranih teritorija, ali su cionisti, u potpunosti kršeći ovaj sporazum, ubili gotovo hiljadu Palestinaca u Gazi tokom spomenutog perioda, a također su proširili područje okupiranih teritorija.

Hamas je prošlog petka objavio da je delegacija pokreta, na čelu s Khalilom al-Hayyahom, stigla u egipatsku prijestolnicu Kairo kako bi nastavila pregovore o Gazi.