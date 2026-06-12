Krhki mir u južnom Libanu: Cionistički režim nastavlja sporadične napade

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), borbeni avioni cionističkog režima jutros su, u petak, ciljali područje "Areed Debin" u južnom Libanu.

Prema mreži Al-Arabi, vojska cionističkog režima je sinoć također izvela eksplozivnu operaciju u ravničarskom području grada "Al-Khayyam". U okrugu Nabatiyeh, izraelski dron je također ciljao grad "Jabshit"; Dok se većina gradova i sela gradova Tyre i Bint Jbeil nalazi u stanju opreznog mira.

Relativni mir u južnom Libanu

"Edmon Sassin", reporter Al-Arabi kanala u južnom Libanu, objavio je da su rani jutarnji sati bili praćeni relativnim mirom i da je jedini zabilježeni napad bio napad izraelskog drona na grad Jabshit.

Dodao je da je jučer svjedočio masovnoj eskalaciji napada cionističkog režima u južnom Libanu. Više od 40 gradova i sela bilo je meta dronova i ratnih aviona cionističkog režima.

Prema njegovim riječima, glavni fokus ovih napada bio je na zapadnoj osovini južnog Libana, posebno u regiji "Tyre-Al-Abbasiyyah", gdje je nekoliko ljudi poginulo. Grad "Deir Qanun al-Nahr" također je bio među ciljanim područjima.

Osa Majdal Zone; fokus sukoba

Sassin je pojasnio da je pažnja sada usmjerena na osovinu "Majdal Zone-Tayr Harfa". Gdje je došlo do sukoba između libanskog Hezbollaha i izraelske vojske.

Prema ovom izvještaju, izraelske snage pokušavaju napredovati prema istočnim naseljima grada "Majdal Zone".

Hezbolah je također objavio da je iz zasjede napao izraelske snage koje su planirale napredovati iz područja Tayir Harfa prema Wadi Hassanu.

Pokret je naglasio da je ciljao okupljanje izraelskih snaga i pokrenuo nekoliko raketnih napada na njih. Također je izvijestio da je izraelski vojni tenk ciljao u Bint Jbeilu i objavio da su vojna vozila koja su poslana da ga prevezu također bila pod vatrom.

Izraelski napori za stvaranje sigurnosnog pojasa

Novinar Al-Arabija također je izjavio da izraelska vojska pokušava preuzeti kontrolu nad uzvisinama "Majdal Zone" i "Al-Mansouri" s pogledom na Plavu liniju.

Prema njegovim riječima, izraelske snage također pokušavaju doći do uzvisina Ali Taher kako bi ponovo uspostavile sigurnosni pojas koji je postojao prije izraelskog povlačenja iz južnog Libana 2000. godine.

Svakodnevni napadi Hezbollaha se nastavljaju

S druge strane, Abdel Qader Abdel Hamid, novinar mreže Al-Arabi u okupiranom Jerusalemu, objavio je da se napadi Hezbolaha na izraelske položaje nastavljaju u istom tonu kao i u proteklih nekoliko dana.

Rekao je da broj ovih napada varira između 15 i 20 operacija dnevno.

Prema izvještajima izraelske vojske, ovi napadi ostavljaju u prosjeku najmanje 10 do 15 ranjenih dnevno.

Neki izraelski mediji i platforme također su izvijestili da je određeni broj ranjenih prebačen u bolnicu Rambam, ali nisu objavljeni tačni podaci.

Sigurnosna upozorenja se nastavljaju

Abdel Hamid je dodao da su se sirene za uzbunu oglasile samo jednom jučer, a danas je zabilježeno još jedno upozorenje.

Objasnio je da se neka od ovih upozorenja odnose na operacije u blizini libanonske granice i nisu nužno povezana s infiltracijom ili napadima duboko unutar izraelske teritorije.

Izraelska vojska je također objavila da su njene snage stigle do područja "Wadi al-Saluqi", što je dio napora za napredovanje kopnom prema uzvisinama i područjima s pogledom na južni Libanon.