Saučešće vođe Islamske revolucije nakon smrti istaknutog islamskog učenjaka ajatollaha Fayyaza

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), ajatollh Seyyed Mojtaba Khamenei je u poruci, u kojoj je pohvalio naučne, seminarske i savjetodavne zasluge velikog ajatollaha Mohammeda Ishaqa Fayyaz-a, izrazio saučešće Teološkoj školi u Nedžefu, njegovim sljedbenicima i poklonicima, afganistanskoj naciji i njegovoj porodici zbog smrti ovog istaknutog učenjaka.

"Obučavanje studenata, pisanje knjiga i nadgledanje naučnog toka Teološke škole u Nedžefu, kao i vođenje vjernika i imitatora, bile su samo dio zasluga ovog pravnika, koje neće biti zaboravljene i njegova pravedna djela će ostati, ako Bog d" - napisao je on u poruci.