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Saučešće vođe Islamske revolucije nakon smrti istaknutog islamskog učenjaka ajatollaha Fayyaza

12 juni 2026 - 23:44
News ID: 1826276
Saučešće vođe Islamske revolucije nakon smrti istaknutog islamskog učenjaka ajatollaha Fayyaza

ABNA24: U poruci, Vrhovni vođa Revolucije, pohvalivši naučne, teološke i savjetodavne zasluge velikog ajatollaha Mohammeda Ishaqa Fayyaza, izrazio je saučešće Teološkoj školi u Nedžefu, njegovim sljedbenicima i poklonicima, afganistanskoj naciji i njegovoj porodici zbog gubitka ovog istaknutog naučnika.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), ajatollh Seyyed Mojtaba Khamenei je u poruci, u kojoj je pohvalio naučne, seminarske i savjetodavne zasluge velikog ajatollaha Mohammeda Ishaqa Fayyaz-a, izrazio saučešće Teološkoj školi u Nedžefu, njegovim sljedbenicima i poklonicima, afganistanskoj naciji i njegovoj porodici zbog smrti ovog istaknutog učenjaka.

"Obučavanje studenata, pisanje knjiga i nadgledanje naučnog toka Teološke škole u Nedžefu, kao i vođenje vjernika i imitatora, bile su samo dio zasluga ovog pravnika, koje neće biti zaboravljene i njegova pravedna djela će ostati, ako Bog d" - napisao je on u poruci.

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