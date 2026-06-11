Južni Liban pod jakom vatrom cionističkog režima / Cionisti pokušavaju napredovati prema zoni Majdal

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Južni Liban, posebno zapadna osovina ove regije, svjedočio je široko rasprostranjenoj eskalaciji sukoba na terenu. Događaj koji se pamti kao jedan od najintenzivnijih talasa napada cionističkog režima na Liban u posljednjih nekoliko mjeseci. Izraelska vojska izvela je niz zračnih napada i granatiranja teškim artiljerijom na niz pograničnih gradova i sela u južnom Libanu.

"Edmon Sassin", dopisnik Al-Arabi mreže u regiji južnog Libana, objavio je da je ova eskalacija napetosti jasno vidljiva, posebno u zapadnoj osovini ove regije. Osovina koja je jučer prošla kroz jedan od svojih najtežih dana od početka rata. Prema njegovim riječima, zapadna osovina južnog libanonskog regiona nikada nije svjedočila takvom nivou napada cionističkog režima, bilo putem borbenih aviona, dronova ili artiljerije.

Značajno intenziviranje vojnih operacija cionističkog režima

Sassin je dodao da su napadi koncentrisani od ranih jutarnjih sati na brdima s pogledom na regiju, posebno oko grada Majdal Zone i susjednih sela. U tom kontekstu, izvedeno je više od 12 zračnih napada na Majdal Zonu, koja se nalazi nasuprot okupiranih gradova Shama i Al-Bayada.

Također se osvrnuo na objavljivanje izvještaja o pokušajima snaga cionističkog režima da napreduju kopnom prema Majdal Zoni pod okriljem jake vatre. Akcija koja bi, ako se potvrdi, bila prvi pokušaj ove vrste od proglašenja primirja 16. aprila.

Na osnovu početnih informacija, zabilježeni su pokušaji napredovanja prema nekim naseljima grada iz pravca Wadi Hassan i Tayhrfa. Dok su se zračni napadi na Majdal Zun i okolna područja nastavili.

Istovremeno, grad Al-Mansouri i okolna sela do područja Zabqin također su bili meta teške artiljerijske vatre i zračnih napada izraelske vojske.

Izvjestitelj kanala Al-Arabi primijetio je da je intenzitet napada jutros donekle smanjen u odnosu na sinoć, ali da je grad Majdal Zun i dalje meta sporadičnih napada i zabilježen je barem jedan novi napad na ovo područje.

Proširenje obima napada na Bekaa, Jizin i Nabatieh

Prema Sassinu, izraelski napadi nisu bili ograničeni na južni Libanon, već su uključivali i područja u zapadnoj Bekaa, grad Jizin i provinciju Nabatieh.

Istovremeno, objavljeni su nepotvrđeni izvještaji o vojnim pokretima u smjeru grada Kafr Benit. Navodi se da su ovi pokreti počeli iz nekih gradova koji se nalaze sjeverno od rijeke Litani, uključujući Yahmar al-Shaqif, Arnon te Istočni i Zapadni Zotar.

Na društvenim mrežama kruže i video snimci koji prikazuju oklopna vozila i vojnu opremu kako se kreću prema području Nabatiyeh Al-Fouqa i brdu Ali Al-Taher. Strateško područje s pogledom na grad Nabatiyeh i okolna područja.

Napadi na Jezzine, Tyre i Nabatiyeh

Libanska nacionalna novinska agencija također je izvijestila da je artiljerija izraelske vojske ciljala područje Al-Qatrani u gradu Jezzine, u blizini škole Shabeel. Ovi napadi izvedeni su istovremeno s četiri zračna napada na isto područje.

U drugom napadu, izraelski vojni dron ciljao je grad Al-Shahabiya u blizini centra Islamskog zdravstvenog odbora u gradu Tyreu.

Također, jutros je još jedan zračni napad ciljao stambenu kuću u naselju Al-Maqassid u gradu Nabatiyeh, što je rezultiralo velikim požarom u zgradi i nekoliko automobila oko nje.

Libansko Ministarstvo zdravstva je prethodno objavilo da su napadi izraelskog režima na grad Tayrdaba u provinciji Tir rezultirali mučeničkom smrću devet osoba, uključujući jednu ženu, i ranjavanjem 10 drugih.

U regiji Haris, u izraelskom zračnom napadu ranjena su dva humanitarna radnika povezana s grupom "Al-Risala".

S druge strane, u napadu u gradu Sidonu tri su poginula, a jedan je ranjen.