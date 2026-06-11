Obavješteni izvor: Iran još nije odobrio nikakav tekst sporazuma

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji ABNA - Nije odobren nikakav tekst početnog memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama; rekao je novinaru Farsa obavješteni izvor blizak pregovaračkom timu Islamske Republike Iran. Prije sat vremena, američki predsjednik je u poruci na društvenoj mreži Truth Social tvrdio da je Iran pristao na tekst početnog memoranduma o razumijevanju na najvišem nivou. Nekoliko minuta kasnije, u sličnim izjavama za američki list The New York Post rekao je da je dotični tekst finaliziran. Trumpova tvrdnja dolazi u trenutku kada Iran i Sjedinjene Države prolaze kroz jedan od svojih najintenzivnijih sukoba od proglašenja primirja u četvrtak ujutro.