Iran objavio potpuno zatvaranje Hormuškog moreuza

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Centralni štab Časnog Poslanika (s.a.v.s.) izdao je saopštenje: U nastavku zla kriminalne Amerike i s obzirom na početak napada agresorske vojske te zemlje na neke južne regije u pokrajini Hormozgan, od ovog trenutka, zbog nesigurnosti u regiji, Hormuški moreuz se proglašava zatvorenim za prolaz bilo koje vrste plovila, uključujući tankere za naftu i komercijalna plovila, te će svaki saobraćaj biti pogođen.

U saopštenju se nastavlja navođenjem da se tvrdnja SAD-a da je brod prošao kroz moreuz negira.

Mornarica Korpusa islamske revolucionarne garde također je u saopštenju objavila da će Hormuški moreuz biti zatvoren do daljnjeg nakon ponovljenih kršenja primirja od strane američkog neprijatelja.

U saopštenju se dodaje: Upozoravamo da nijedno plovilo ne smije napustiti svoje sidrište u Perzijskom zaljevu i Omanskom moru. Približavanje Hormuškom moreuzu smatra se saradnjom s neprijateljem.

U saopštenju mornarice IRGC-a navodi se da su pogođena dva broda koja su pokušavala proći kroz Hormuški moreuz.

Nova runda američkih napada na Iran započela je prije nekoliko sati napadima na neka područja na južnoj obali zemlje.