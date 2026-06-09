Cionistički analitičar: Teheran je redefinirao koncept odvraćanja

Međunarodna novinska agencija ABNA; "Zoey Bariel", cionistička analitičarka, izjavila je da je nedavna runda tenzija između Irana i ovog režima, uprkos kratkom trajanju, prikazala duboke strateške promjene u Teheranovom pogledu na njegov regionalni položaj i mehanizme odvraćanja nakon godina oslanjanja na mrežu saveznika i grupa povezanih s njim u regiji.

U bilješci u hebrejskim novinama Haaretz, Bariel je napisala da nedavne izjave iranskih zvaničnika koji su Sjedinjene Države smatrali odgovornima za bilo kakvu buduću eskalaciju izraelskih tenzija ukazuju na novi trend u Teheranu, prema kojem oni smatraju da je svako ciljanje njihovih saveznika ili sfera utjecaja direktno ciljanje samog Irana.

Dodala je da je nedavni rat potaknuo Teheran da preoblikuje koncept odvraćanja na način koji više nije ograničen na usklađene vojne grupe u regiji, već više ovisi o geopolitičkim i ekonomskim elementima, među kojima su najistaknutiji iranski strateški položaj, kontrola Hormuškog tjesnaca i njegov utjecaj na globalnu energetsku sigurnost.

Prema Bariel, Teheran sada vidi Libanon kao jedan od najvažnijih stubova svog regionalnog projekta, s obzirom na izazove s kojima se Hezbollah suočava na domaćem terenu i napore libanonske vlade da ojača svoju ulogu i smanji vojni i politički utjecaj stranke.

Cionistička analitičarka napisala je da iranski odgovor na izraelski napad na predgrađe Bejruta nije bio isključivo podrška Hezbollahu, već proizilazi iz šireg razumijevanja koje sigurnost Libana smatra dijelom iranske nacionalne sigurnosti, a to je u okviru vizije koja pokušava povezati različite sfere utjecaja u jedinstveni strateški sistem.

Briel je izjavila da je Iran iskoristio nedavni sukob kako bi u regiji stvorio novu jednačinu, prema kojoj bi svaka eskalacija protiv njega mogla utjecati na energetsku sigurnost i globalnu ekonomiju, što je potaknulo mnoge zemlje u regiji da intenziviraju svoje napore kako bi obuzdale eskalaciju i zalagale se za prekid vatre.

Dodala je da je Iran, integrirajući Sjedinjene Države i Izrael u jedinstveni strateški okvir, umjesto tradicionalne razlike između "Velikog Sotone" i "Malog Sotone" koju je decenijama usvajao kao diskurs, iskoristio nedavni rat kako bi usavršio svoj politički diskurs prema svojim neprijateljima.

Briel je zaključila napisavši da Iran danas nastoji pretvoriti "uspjeh u održivosti" tokom nedavne konfrontacije u dugoročne političke i ekonomske dobitke, kako bi ojačao svoju regionalnu poziciju i imao veću sposobnost da se takmiči sa američkim saveznicima na Bliskom istoku.