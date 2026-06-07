Glasnogovornik IRGC-a: Ako se agresija ponovi, odgovorit ćemo šire

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul-Bayt (ABNA), glasnogovornik IRGC-a, brigadni general Hossein Mohebi, osvrćući se na raketnu operaciju protiv cionističkog neprijatelja prije nekoliko sati, objavio je: Večerašnja operacija bila je upozorenje, a ako se agresija ponovi, odgovori će biti širi i obuhvatit će sve američko-cionističke ciljeve u regiji.

Odjel za odnose s javnošću IRGC-a objavio je:



➖Kao odgovor na rasprostranjene zločine uzurpatorskog cionističkog režima u južnom Libanu i široko rasprostranjeno ubijanje i raseljavanje potlačenog stanovništva regije Tir i Nabatiyeh i drugih područja, uključujući predgrađa Bejruta, zračna baza Ramat David, izvor ovih agresija, bila je meta balističkih raketa IRGC.



➖Naše primirje je bilo uvjetovano prekidom vatre na svim frontovima; ali, kao i uvijek, Amerika i cionistički režim nisu ispoštovali svoje obaveze, započeli su agresiju i zločine u Libanu, napali su iranske brodove i čamce u Hormuškom moreuzu, Omanskom moru i Indijskom okeanu.



➖Večerašnja operacija je bila upozorenje, a ako se agresija ponovi, odgovor će biti još širi i obuhvatit će sve američko-cionističke baze u regiji.