Glasnogovornik IRGC-a: Američke rakete Patriot uzrokovale uništenje putničkog terminala aerodroma u Kuvajtu

Prema IRGC Newsu, glasnogovornik IRGC-a i zamjenik oficira za odnose s javnošću, brigadni general Hossein Mohebbi, objavio je: Naša istraga i istraga o pogotku putničkog terminala aerodroma u Kuvajtu pokazuju da Zračno-svemirske snage IRGC-a nisu ispalile nijedan hitac na ovu metu, a uništenje putničkog terminala aerodroma u Kuvajtu uzrokovano je greškom u američkim sistemima Patriot, koji su sletjeli na terminal nakon što nisu uspjeli presresti iranske rakete.