  1. Home
  2. usluga
  3. Vijesti iz Irana

Glasnogovornik IRGC-a: Američke rakete Patriot uzrokovale uništenje putničkog terminala aerodroma u Kuvajtu

3 juni 2026 - 23:59
News ID: 1822178
Glasnogovornik IRGC-a: Američke rakete Patriot uzrokovale uništenje putničkog terminala aerodroma u Kuvajtu

ABNA24: Glasnogovornik IRGC-a naglasio je da Zračno-svemirske snage IRGC-a nisu ispalile nijedan hitac na putnički terminal aerodroma u Kuvajtu i dodao: Uništenje putničkog terminala aerodroma u Kuvajtu uzrokovano je greškom u američkim sistemima Patriot, koji su sletjeli na terminal nakon što nisu uspjeli presresti iranske rakete.

Prema IRGC Newsu, glasnogovornik IRGC-a i zamjenik oficira za odnose s javnošću, brigadni general Hossein Mohebbi, objavio je: Naša istraga i istraga o pogotku putničkog terminala aerodroma u Kuvajtu pokazuju da Zračno-svemirske snage IRGC-a nisu ispalile nijedan hitac na ovu metu, a uništenje putničkog terminala aerodroma u Kuvajtu uzrokovano je greškom u američkim sistemima Patriot, koji su sletjeli na terminal nakon što nisu uspjeli presresti iranske rakete.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha