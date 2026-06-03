Prema IRGC Newsu, glasnogovornik IRGC-a i zamjenik oficira za odnose s javnošću, brigadni general Hossein Mohebbi, objavio je: Naša istraga i istraga o pogotku putničkog terminala aerodroma u Kuvajtu pokazuju da Zračno-svemirske snage IRGC-a nisu ispalile nijedan hitac na ovu metu, a uništenje putničkog terminala aerodroma u Kuvajtu uzrokovano je greškom u američkim sistemima Patriot, koji su sletjeli na terminal nakon što nisu uspjeli presresti iranske rakete.
Glasnogovornik IRGC-a: Američke rakete Patriot uzrokovale uništenje putničkog terminala aerodroma u Kuvajtu
3 juni 2026 - 23:59
News ID: 1822178
ABNA24: Glasnogovornik IRGC-a naglasio je da Zračno-svemirske snage IRGC-a nisu ispalile nijedan hitac na putnički terminal aerodroma u Kuvajtu i dodao: Uništenje putničkog terminala aerodroma u Kuvajtu uzrokovano je greškom u američkim sistemima Patriot, koji su sletjeli na terminal nakon što nisu uspjeli presresti iranske rakete.
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