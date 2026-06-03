Generalni sekretar Vijeća uleme Indije: Nju Delhi bi trebao preispitati svoju blizinu Izraelu

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (a.s) - ABNA - -hudžetul-islam, Syed Kalbe Jawad Naqvi, generalni sekretar Uleme Indije, tokom svog putovanja u grad Saharanpur u državi Uttar Pradesh, postavljajući pitanja o vanjskoj politici New Delhija, revidiranju unutrašnjeg pristupa Indije i nekih vanjskih odnosa Indije sa ovim zahtjevom zemlja.

On je u intervjuu novinarima pohvalio atmosferu mirne koegzistencije u Saharanpuru i ocijenio da je ovaj grad uspješan primjer društvene integracije različitih etničkih grupa i religija. Prema njegovim riječima, odnosi između hinduista i muslimana u ovom gradu su dobri, a šiiti i suniti žive zajedno u prijateljskoj atmosferi. Hojjat-ul-Islam wal-Muslimin Syed Kalb Javad Naqvi je naglasio da je, uprkos velikoj populaciji i kulturnoj i vjerskoj raznolikosti, Saharanpur uspio održati svoju društvenu koheziju.

Ovaj šiitski učenjak se potom osvrnuo na indijsku spoljnu politiku i kritikovao širenje odnosa Nju Delhija sa Izraelom. Osvrćući se na dugogodišnje odnose Indije sa zemljama kao što su Iran i Rusija, upitao je koje je koristi Indija dobila od svoje sve veće blizine Izraelu. Istakao je da mnoge muslimanske zemlje daju Indiji naftu, gas, hemijska đubriva i mogućnosti zapošljavanja, te stoga indijska vlada treba da bude pažljivija u evaluaciji i regulisanju svojih međunarodnih partnerstava.

On je također naglasio da se neke političke odluke Indije donose pod utjecajem američkih i izraelskih pritisaka. S tim u vezi, on je rekao da New Delhi treba da ima više nezavisnosti u svojim strateškim odlukama i da daje prioritet nacionalnim interesima.

Generalni sekretar Vijeća uleme također je kritizirao Benjamina Netanyahua, premijera Izraela, te ukazao na optužbe i međunarodne slučajeve pokrenute protiv njega. On je također postavio pitanja o bliskim odnosima indijskog premijera Narendre Modija s Izraelom i pojasnio da su ti stavovi njegovi lični i politički stavovi.

Javad Naqvi dalje je razgovarao o pitanju religije i politike i naglasio da nijedna politička stranka ne smije zloupotrebljavati religiju kao sredstvo za osvajanje vlasti. On je upozorio da politika zasnovana na vjeri izaziva društvene podjele i da će to na kraju platiti obični građani. On je dodao da stranke i struje koje su zaista posvećene razvoju, javnom blagostanju i napretku zemlje ne moraju da iskorištavaju vjerska osjećanja da bi pridobile podršku ljudi.

Spomenuo je i neka kontroverzna pitanja u indijskom političkom okruženju, uključujući pitanje poligamije među muslimanima, te rekao da se ta pitanja često uvećavaju i koriste za stvaranje razlika i skretanje javnog mnijenja. Prema njegovim riječima, takve debate prije povećavaju društvene tenzije nego rješavaju probleme društva.