Izrael aktivirao "vatreni pojas" u južnoj Gazi, ubivši 2 Palestinca, uključujući dijete

Smrtni slučajevi dogodili su se u ponedjeljak, kada su izraelski zračni napadi ciljali grad Abasan, istočno od grada Khan Younis, izvijestili su palestinski medicinski izvori.

Agresija je također ciljala obližnji grad Bani Suhaila.

Ranije tog dana, medicinski izvori su objavili da je palestinsko dijete ubijeno nakon što je detonirana eksplozivna naprava koju su izraelske snage ostavile u Khan Younisu.

Ovo je drugi smrtni slučaj te vrste koji se dogodio na uglavnom razorenom obalnom području u manje od 24 sata.

Prema izvorima otpora, smrtonosna kršenja zakona, u međuvremenu, "podudaraju se sa sistematskim uništavanjem stambenih područja" na jugoistoku Khan Younisa i u Rafahu, još jednom južnom gradu Gaze.

"Granatiranje i eksplozije su stalne duž istočne granice Gaze, izazivajući strah među raseljenim porodicama u njihovim šatorima", također se navodi u izvještajima.

Stručnjaci za ljudska prava i posmatrači osudili su kontinuirano krvoproliće kao jasan pokazatelj nastavka genocidnog obrasca.