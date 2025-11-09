Wa'am Wahab: Šiiti ostaju dominantna snaga u Libanu / Ulazak u izazov sa šiitskom zajednicom bio je greška

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), bivši libanski ministar Wa'am Wahab je u nedavnim izjavama naglasio da šiitska zajednica ostaje dominantna snaga u Libanu i da je vojni ili sigurnosni napadi nisu uspjeli oslabiti.

Rekao je: "Suočavamo se sa strankom koja ima četrdesetogodišnju historiju i dobro je organizirana. Moć Hezbollaha nije samo vojna, već ima i društvene i političke dimenzije."

Wahab je objavio da Hezbollah ima više od 100.000 boraca, dodajući da grupa ima visok kapacitet za društvenu mobilizaciju i da "može izvesti stotine hiljada ljudi na ulice jednim pozivom".

Prema ovom druzskom političaru, bombardovanja i sigurnosne mjere ne samo da nisu oslabile snage, već su i ojačale njihovu društvenu bazu. "Čak i bivši kritičari Hezbollaha među šiitima sada ga podržavaju radikalnijim stavovima", dodao je Wahab.

Upozorio je da je "pogrešno izazivati ​​šiitsku zajednicu, jer niko nema kapacitet da joj se suprotstavi", te je naglasio da su nedavni politički stavovi u Libanu pojačali osjećaj da su šiiti meta napada, što je dovelo do veće kohezije među njima.