Wa'am Wahab: Šiiti ostaju dominantna snaga u Libanu / Ulazak u izazov sa šiitskom zajednicom bio je greška

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), bivši libanski ministar Wa'am Wahab je u nedavnim izjavama naglasio da šiitska zajednica ostaje dominantna snaga u Libanu i da je vojni ili sigurnosni napadi nisu uspjeli oslabiti.
Rekao je: "Suočavamo se sa strankom koja ima četrdesetogodišnju historiju i dobro je organizirana. Moć Hezbollaha nije samo vojna, već ima i društvene i političke dimenzije."
Wahab je objavio da Hezbollah ima više od 100.000 boraca, dodajući da grupa ima visok kapacitet za društvenu mobilizaciju i da "može izvesti stotine hiljada ljudi na ulice jednim pozivom".
Prema ovom druzskom političaru, bombardovanja i sigurnosne mjere ne samo da nisu oslabile snage, već su i ojačale njihovu društvenu bazu. "Čak i bivši kritičari Hezbollaha među šiitima sada ga podržavaju radikalnijim stavovima", dodao je Wahab.
Upozorio je da je "pogrešno izazivati šiitsku zajednicu, jer niko nema kapacitet da joj se suprotstavi", te je naglasio da su nedavni politički stavovi u Libanu pojačali osjećaj da su šiiti meta napada, što je dovelo do veće kohezije među njima.
