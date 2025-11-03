Ajetullah Hamnei: Neslaganje između Irana i SAD-a je "suštinsko"

Govoreći uoči 4. novembra, „Dana studenata i Nacionalnog dana borbe protiv globalne arogancije“, ajetullah Hamenei obratio se hiljadama studenata i porodica ratnih šehida u Teheranu kako bi obilježili godišnjicu zauzimanja američke ambasade u Teheranu 1979. godine, opisujući to kao historijski i identitetski događaj.

„Sukob između Islamske Republike i Sjedinjenih Država je suštinski i predstavlja sukob interesa između dvije strane. Samo ako Sjedinjene Države potpuno prekinu svoju podršku prokletom cionističkom režimu, povuku svoje vojne baze i suzdrže se od miješanja, američki zahtjevi za saradnju s Iranom mogli bi se razmotriti - ne u bliskoj budućnosti, već kasnije“, rekao je.

Zauzimanje ambasade 1979. godine opisao je kao „dan ponosa i pobjede“ i kao otkriće pravog identiteta američke vlade.

„Zauzimanje američke ambasade otkrilo je pravi identitet vlade Sjedinjenih Država i istinsku prirodu Islamske revolucije“, rekao je.

Vođa je pratio korijene američko-iranskih tenzija do puča iz 1953. godine, kojim je svrgnut premijer Mohammed Mossadegh. Rekao je da su Sjedinjene Države kovale zavjeru s Britanijom da svrgnu Mossadegha uprkos tome što su javno djelovale kao da ga podržavaju.

„Amerikanci su se smiješili Mossadeghu, ali su tajno, s Britancima, izveli puč, svrgnuli nacionalnu vladu i vratili šaha u bijegu“, rekao je.

Hamenei je također odbacio ideju da su antiamerički slogani poput „Smrt Americi“ izazvali američko neprijateljstvo.

„Problem koji Amerika ima s Islamskom Republikom je suštinski, sukob interesa, a ne slogana“, rekao je.

Rekao je da je zapljena ambasade 1979. godine prvobitno trebala trajati nekoliko dana kao simboličan odraz javnog gnjeva, ali je otkrila dublje američke zavjere protiv Revolucije.

„Studenti su pronašli dokumente koji pokazuju da je ambasada bila centar zavjere protiv Revolucije“, rekao je.

Također je odbacio američke ponude za saradnju kao besmislene sve dok Washington nastavlja podržavati Izrael.

Iranski lider je pozvao studente da prodube znanje o iranskoj političkoj historiji i trenutnim izazovima, ojačaju nauku i održe napredak u vojnim sposobnostima kako bi pokazali da je „Iran jaka nacija koju nijedna sila ne može pokoriti“.