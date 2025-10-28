Netanyahu naredio 'snažne udare' na Gazu nakon preko 125 kršenja primirja od strane Izraela

"Nakon sigurnosnih konsultacija, premijer Netanyahu naložio je vojsci da odmah izvrši snažne udare u Pojasu Gaze", navodi se u saopštenju iz njegovog ureda u utorak.

Izraelski režim je saopštio da je to bio odgovor na ono što je nazvao kršenjem primirja od strane Hamasa time što nije predao tijela preostalih 13 zarobljenika koji se još uvijek nalaze u Gazi.

Hamas je optužio Izrael da "sistematski ometa" napore da se pronađu tijela vlastitih vojnika u Gazi, rekavši da je odbio ulazak zajedničkim timovima otpora Crvenog križa u nekoliko područja i blokirao tešku opremu potrebnu za pretrage.

"Tvrdnje okupacije da otpor odgađa proces su neosnovane", rekao je Hamas, upozoravajući da Izrael "izmišlja lažne izgovore" kako bi opravdao novu agresiju kršeći primirje.

Američki zvaničnik rekao je Izraelu da Washington ne vidi nikakvo kršenje sporazuma od strane Hamasa koje bi opravdalo odgovor, pozivajući Izrael da ne poduzima radikalne mjere koje bi mogle dovesti do propasti sporazuma o prekidu vatre.

Bombardovanja su već prijavljena u dijelovima južne Gaze.

Kao odgovor na saopštenje Netanyahuovog ureda i kršenje primirja, Hamas je rekao: "Cionistička okupacija nastavlja svoju sistematsku politiku opstrukcije napora da se lociraju tijela njenih vojnika unutar Pojasa Gaze."

Dodali su da je Izrael "eksplicitno odbio da dozvoli zajedničkim timovima Međunarodnog komiteta Crvenog križa i palestinskog otpora da uđu u nekoliko područja u Gazi kako bi izvršili ovu humanitarnu misiju."

Pokret je izjavio da su izraelske tvrdnje da "otpor odgađa ovaj proces neosnovane i da imaju za cilj da obmanu javno mnijenje. Izmišljaju lažne izgovore kao uvod u pokretanje novih agresivnih koraka protiv našeg naroda, što je flagrantno kršenje sporazuma o primirju."

U međuvremenu, vojno krilo Hamasa je objavilo da će odgoditi predaju tijela izraelskog zarobljenika koje je pronašlo ranije danas "zbog kršenja" od strane Izraela.

U saopštenju, Brigade Kasama su naglasile da će svaka izraelska eskalacija "ometati operacije pretrage, kopanja i izvlačenja tijela, što će dovesti do kašnjenja u pronalaženju tijela" mrtvih zarobljenika.

Hamas je pozvao posrednike da "prisile okupaciju da prekine svoju obmanu" i omoguće nastavak humanitarnog rada.

"Pozivamo posrednike i garantne strane da preuzmu svoje odgovornosti, suoče se s ovim opasnim opstrukcijama, prisile okupaciju da prekine svoju obmanu i omoguće relevantnim timovima da obavljaju svoje humanitarne dužnosti bez političkog ili neprijateljskog uplitanja."

Ovaj razvoj događaja dolazi nakon što je Netanyahu rekao da će Izrael odgovoriti nakon što Hamas preda ljudske ostatke koji, kako je tvrdio, ne pripadaju nestalim zarobljenicima.

Dodao je da su ostaci predati preko noći zarobljenika čije su tijelo, kako je rekao, izraelske snage već ranije pronašle tokom svoje agresije u Gazi.

Od početka trenutnog primirja između Izraela i Hamasa, Netanyahu je provodio provokativne akcije s ciljem narušavanja sporazuma o prekidu vatre.

Vladina kancelarija za medije Gaze optužila je Izrael za 125 kršenja primirja, uključujući ubistvo 94 Palestinaca, od stupanja na snagu sporazuma 10. oktobra.

Hamas je neko vrijeme govorio da mu je potrebna pomoć na terenu u obliku specijaliziranih timova i teške mehanizacije.

Mohammad al-Hindi, zamjenik generalnog sekretara Palestinskog islamskog džihada, u nedavnom intervjuu upozorio je da izraelski režim "ucjenjuje, odugovlači i manipulira" nedavno dogovorenim sporazumom o prekidu vatre s palestinskim frakcijama otpora u Gazi.

Izrael je "manipulirao izgovorom tijela kako bi opravdao obnovljenu agresiju" u Gazi, izjavio je.

Tokom dvogodišnjeg genocidnog rata Izraela na opkoljenom pojasu, okupacijski režim je ubio najmanje 68.527 Palestinaca i ranio 170.395 drugih, prije nego što je sporazum o prekidu vatre postignut u Gazi ranije ovog mjeseca.