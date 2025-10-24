Cijena rata u Gazi: 125.000 doseljenika pobjeglo je iz Izraela između 2022. i 2024. godine

Prema izvještaju predstavljenom u ponedjeljak Odboru za imigraciju i apsorpciju izraelskog parlamenta (Knesseta), neto migracijski saldo doseljenika u Izraelu - broj doseljenika koji odlaze bez namjere povratka, umanjen za broj dugoročnih povratnika - smanjio se za 125.200 ljudi između početka 2022. i augusta 2024. godine.

U izvještaju se navodi da je porast broja onih koji trajno odlaze tokom godina možda bio pod utjecajem genocidnog rata Izraela u Gazi.

Vjeruje se da se taj trend nastavio i 2025. godine, kako se rat u Gazi nastavljao.

„Ovo nije val emigracije, već cunami Izraelaca koji odlučuju napustiti zemlju“, rekao je predsjedavajući odbora, zastupnik Gilad Kariv.

Prema izvještaju koji je sastavio Istraživački i informativni centar Knesseta, oko 59.400 Izraelaca je otišlo 2022. godine, a rekordnih 82.800 je otišlo 2023. godine. U prvih osam mjeseci 2024. godine, otišlo je otprilike 50.000 ljudi, navodi se u izvještaju.

U međuvremenu, prosječan broj dugoročnih emigranata između 2009. i 2021. godine bio je skoro 40.500 godišnje.

Izrael je pokrenuo genocidni rat protiv Gaze u oktobru 2023. godine, ubivši skoro 70.000 Palestinaca prije nego što je rat završen ranije ovog mjeseca krhkim sporazumom o prekidu vatre.