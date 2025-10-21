Brojna izvještavanja o izjavama vođe Islamske revolucije u svjetskim medijima; "Iranski vođa rekao je Trumpu da nastavi sanjariti!"

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), pozivanje američkog predsjednika na "sanjanje" o "uništenju iranske nuklearne industrije", što je u ponedjeljak izjavio iranski vrhovni lider na sastanku sa prvacima raznih sportskih disciplina i osvajačima medalja na Svjetskim naučnim olimpijadama, privuklo je posebnu pažnju međunarodnih i regionalnih medija.

Obraćanje Vrhovnog vođe revolucije Donaldu Trumpu, sa frazom "Sanjaj da si uništio iransku nuklearnu energiju", privuklo je pažnju mnogih novinskih agencija i izvora.

Novinska agencija Reuters, pod naslovom: "Khamenei je rekao Trumpu da nastavi svoj san", napisala je: Vrhovni vođa Irana nazvao je tvrdnje bivšeg američkog predsjednika o uništenju iranske nuklearne industrije "nerealnim i praznim".

Novinska agencija je dodala: Iranski lider je odbio Trumpovu ponudu za pregovore i, odbacujući američko uništavanje iranskih nuklearnih kapaciteta, rekao: Trump kaže da je on onaj koji sklapa dogovore, ali ako je dogovor prisiljen i njegov ishod unaprijed određen, to nije dogovor, već nametanje i maltretiranje.

The Times of Israel je također istakao tu frazu revolucionarnog lidera upućenu Trumpu i napisao: Khamenei kaže Trumpu da "sanja" da je uništio iranske nuklearne kapacitete.

Web stranica indijskih novina osvrnula se na izjave iranskog lidera i napisala: Khamenei, iranski lider, odbio je Trumpovu ponudu za pregovore i negirao američko uništavanje iranskih nuklearnih kapaciteta.

Web stranica je dodala: Khamenei je rekao da "američki predsjednik ponosno kaže da su bombardovali i uništili iransku nuklearnu industriju. U redu, nastavite sanjati!"

I24 News, koji emituje program sa okupiranih teritorija, primijetio je frazu "nastavite sanjati" i napisao: Khamenei je ismijao Trumpovu tvrdnju da je iranski nuklearni program uništen.

Web stranica s vijestima dodala je: Teheran je u to vrijeme priznao materijalnu štetu, ali je tvrdio da su njegova osjetljiva postrojenja ostala netaknuta i da se nuklearne aktivnosti nastavljaju "bez prekida".

Al-Arabiya je opisala izjave vrhovnog vođe kao "povećanje tenzija između Teherana i Washingtona", dodajući: "Ove izjave bi mogle otežati sve potencijalne pregovore između dvije zemlje."

Saudijska mreža se također pozvala na drugi dio govora vrhovnog vođe i napisala: Khamnei je naglasio da "iranska nacija neće popustiti pred pritiskom".

Američka web stranica Al-Monitor također je istaknula ovaj naslov: Khamenei je rekao Trumpu: "Nastavite fantazirati" o uništavanju iranskih nuklearnih postrojenja.

Većina zapadnih medija opisala je izjave vrhovnog vođe kao pokazatelj nastavka politike otpora i nepovjerenja prema Sjedinjenim Državama, a reakciju na izjave američkog predsjednika nazvala je znakom Teheranovog čvršćeg stava protiv bilo kakvog povratka nuklearnim pregovorima.