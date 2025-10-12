Vođa Hezbollaha pozdravlja libanski otpor kao etički i politički izbor

Generalni sekretar libanonskog pokreta otpora Hezbollaha pohvalio je otpornost i postojanost nacije u suočavanju s neprijateljima, posebno s okupacijskim izraelskim režimom, opisujući to kao etički i politički izbor.

„Otpor je najsveobuhvatnija i najpraktičnija opcija. To je obrazovni, kulturni, etički i politički izbor. Otpor znači džihad protiv sebe, kao i borbu protiv neprijatelja“, rekao je šeik Naim Qassem u nedjelju dok se obraćao izviđačkom skupu održanom u libanskoj prijestolnici Bejrutu, povodom 40. godišnjice grupe.

„To također znači snagu vjere, snagu volje, dostojanstvo, ponos i nezavisnost. Otpor je put svih mladih, bilo da su djevojčice ili dječaci, muškarci ili žene. Uči ih kako da vole svoju domovinu i štite svoje voljene kroz sve oblike odbrane.“

Rekao je libanonskoj omladini da odrastaju usred sukoba s neprijateljem.

„Nosite zastavu koja definira vaš put u životu. Dobro je da stojite čvrsto u slušanju Božje riječi i djelovanju po njoj. Odgajani ste da se suočite s nevjericom i agresijom i posvećeni ste izboru otpora“, rekao je šejh Qassem.

Dodao je: „U vama vidimo svjetlost, samožrtvovanje, nesebičnost, služenje društvu i rast mladih zasnovan na iskrenosti i integritetu.“

Šejh Qassem je također izrazio nadu u bolju budućnost Libana uprkos teškoćama.