Iran upozorava na izraelsku „obmanu i kršenje obaveza“ nakon sporazuma o prekidu vatre u Gazi

U saopštenju objavljenom u četvrtak, ministarstvo je potvrdilo podršku Irana svakoj inicijativi usmjerenoj na okončanje genocidnog rata u Gazi, osiguranje povlačenja okupacionih snaga, olakšavanje ulaska humanitarne pomoći, oslobađanje palestinskih zatvorenika i vraćanje temeljnih prava palestinskog naroda.

Ministarstvo je istaklo diplomatske napore Irana u protekle dvije godine putem regionalnih kanala, Organizacije islamske saradnje (OIC) i Ujedinjenih nacija da izvrše pritisak na Izrael i njegove pristalice da zaustave genocid i povuku okupacione snage iz Gaze.

"Ministarstvo vanjskih poslova Islamske Republike Iran, odajući počast velikim šehidima otpora, naglašava odgovornost međunarodne zajednice da spriječi okupacijski režim da prekrši svoje obaveze i poziva sve strane da ostanu budne i oprezne protiv prevare i obmane cionističkog režima."

U saopštenju se dodaje da "okončanje zločina i genocida u Gazi ne oslobađa države i nadležna međunarodna tijela njihove zajedničke pravne, humanitarne i etičke odgovornosti da traže pravdu identificiranjem i krivičnim gonjenjem zapovjednika i počinitelja ratnih zločina, genocida i zločina protiv čovječnosti u Pojasu Gaze, s ciljem okončanja višedecenijske nekažnjivosti cionističkog režima".

U međuvremenu, Ali Akbar Velayati, savjetnik vođe Islamske revolucije ajatolaha Seyyeda Alija Hamneija, reagirao je na nedavni sporazum o prekidu vatre u Gazi, sugerirajući da bi događaji mogli signalizirati šire regionalne implikacije.

"Početak prekida vatre u Gazi mogao bi biti iza kulisa kraja prekida vatre na drugim mjestima", napisao je u četvrtak na X koristeći hashtagove #Irak, #Jemen i #Libanon.