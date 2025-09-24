Obilježavajući prvu godišnjicu izraelske agresije na Libanon, koju podržavaju SAD, šejh Ahmad Qabalan je u utorak rekao da je rat dokazao da je oružje pokreta otpora "najveća potreba" za zaštitu libanskog suvereniteta.

Također je izjavio da su libanske vlasti trebale pozvati na nacionalno obilježavanje godišnjice "najvećeg rata za suverenitet".

Njegove primjedbe dolaze u trenutku kada libanska vlada usvaja američki prijedlog, koji nalaže razoružanje narodnog pokreta otpora Hezbollaha.

„Oružje otpora i njegove sposobnosti su najveće potrebe za Liban i najvažniji efikasni štit“, izjavio je Qabalan.

To zahtijeva od „svih uključenih strana da počnu formulirati nacionalnu sigurnosnu i suverenu odbrambenu politiku koja koristi sve unutrašnje sposobnosti i radi na njihovom korištenju po potrebi kako bi zaštitila Liban i njegov opstanak u regiji koja bijesno gori“, dodao je.

Šejh Qabalan je također osudio primjedbe američkog izaslanika Toma Barracka, u kojima je rekao da je „naoružavanje libanonske vojske zabranjeno i jačanje bilo kakve sile protiv Izraela zabranjeno“, navodeći da „SAD vide samo očima Izraela“.

Naglasio je da je libanonska vlada trebala poduzeti odgovarajuću reakciju na Barrackove „grube“ izjave.

Šejh Qabalan je pozvao na jačanje Libana umjesto nastojanja da ga oslabi i pozvao je libanonski narod na ujedinjenje.

Šejh Qassem je također potvrdio da libanonski pokret otpora neće položiti oružje i da će nastaviti da se suočava s Izraelom.

Vjerski vođa je također naglasio važnost jedinstva među arapskim i muslimanskim narodima.

„Ništa nije važnije za ovu regiju od iransko-saudijsko-egipatsko-tursko-pakistanskog partnerstva.“

Dana 5. augusta, libanonski premijer Nawaf Salam „zadužio je libanonsku vojsku da utvrdi plan implementacije za ograničavanje oružja“ za vojsku i druge državne snage „prije kraja ove godine“.

Cilj odluke je razoružavanje pokreta otpora Hezbollaha koji decenijama brani zemlju od vanjske agresije, posebno od izraelskog neprijatelja.

Hezbollah je osudio odluku vlade kao „težak grijeh“, koji „ostavlja Libanon nezaštićenim pred agresivnim namjerama arogantnih sila“.

Kako se zahtjevi Washingtona i Izraela za razoružavanje libanonske grupe otpora intenziviraju, brojni pojedinci unutar arapske nacije tvrde da takvi pokušaji previđaju fundamentalni problem izraelskih kontinuiranih kršenja libanonskog suvereniteta.