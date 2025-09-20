Svijet protiv američkog veta u UN-u i široka podrška flotili za Gazu / SAD nisu odobrile vize palestinskim zvaničnicima

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Generalna skupština Ujedinjenih nacija u petak je, sa ogromnom većinom od 145 glasova za, 5 protiv (Izrael, Sjedinjene Američke Države, Paragvaj, Nauru i Palau) i brojnim suzdržanim, uključujući Argentinu, izuzetno dozvolila palestinskoj delegaciji da učestvuje putem videokonferencije na svojoj 80. sjednici, koja počinje sljedeće sedmice. Ova odluka je donesena dan nakon što su Sjedinjene Američke Države uložile veto na rezoluciju Vijeća sigurnosti kojom se poziva na trenutni prekid vatre u Gazi, oslobađanje izraelskih talaca od strane Hamasa i bezuvjetni ulazak humanitarne pomoći.

Akcija Generalne skupštine bila je odgovor na odluku SAD-a da uskrati vize zvaničnicima Palestinske uprave, što se smatra kršenjem sporazuma o domaćinstvu te zemlje sa Ujedinjenim nacijama. Morgan Ortagus, specijalni predstavnik SAD-a za Palestinsku upravu (USUN), opravdala je ovaj potez tvrdnjom da PA "podržava terorizam" i rekla: "Oni obeštećuju porodice terorista i promovišu nasilje u njihovim školama." Nasuprot tome, palestinski ambasador Riyad Mansour nazvao je odluku „zloupotrebom moći i nepravednom kaznom“ protiv Palestine i pohvalio podršku 145 zemalja: „Imamo pravo da budemo uz vas i izrazimo svoje stavove mirno i legalno.“

Rezoluciju na koju je Amerika uložila veto predložilo je 10 nestalnih članica Vijeća sigurnosti (uključujući Alžir, Pakistan i Panamu), a podržale su je Kina, Rusija, Francuska i Velika Britanija, ali je američki veto spriječio njeno usvajanje. Ortagus je prije glasanja izjavila: „Ova rezolucija ne osuđuje Hamas i ne priznaje pravo Izraela da se brani. Hamas je odgovoran za početak i nastavak ovog rata i može ga okončati oslobađanjem talaca i razoružanjem.“ Ovo je šesti američki veto na rezolucije o prekidu vatre u Gazi od početka sukoba, od kojih su se neki dogodili tokom administracije Joea Bidena. Prema lokalnim zvaničnicima, broj palestinskih žrtava od početka rata premašio je 65.000, a blokada humanitarne pomoći pogoršala je krizu gladi.

U međuvremenu, Brazil je u četvrtak izdao službeno saopštenje u kojem poziva Izrael da se suzdrži od bilo kakvih "ilegalnih ili nasilnih akcija" protiv flotile Samud, koja plovi Mediteranom kako bi dostavila humanitarnu pomoć Gazi. Saopštenje se pridružilo saopštenju 15 drugih zemalja, uključujući Južnu Afriku, Indoneziju, Španiju, Meksiko i Tursku, koje su ranije izrazile zabrinutost zbog izraelskih prijetnji flotili. Izrael je flotilu nazvao "terorističkom" i zaprijetio napadom na njene brodove, posebno nakon sumnjivih napada dronovima na dva broda u Tunisu. Flotila Samood, koja uključuje građane, uključujući članove brazilskog parlamenta, sada se okuplja na Malti za svoj konačni odlazak za Gazu.

Zajedničko saopštenje 16 zemalja naglašava potrebu za poštovanjem međunarodnog prava i poziva Izrael da garantuje sigurnost humanitarne misije. Brazilska nacionalna federacija naftnih radnika nazvala je podršku "velikim korakom u globalnoj solidarnosti s Palestinom", upozoravajući: "Svaki napad na flotilu Samud bio bi flagrantno kršenje međunarodnog prava i zločin protiv čovječnosti." Izliv podrške dolazi u trenutku kada se javni i diplomatski pritisak da se ukine blokada Gaze i okončaju borbe pojačao.