Sudbinska uloga medija u otkrivanju istine: Od šejtanske obmane do zločina u Gazi

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt - ABNA - Hojjatoleslam wal-Muslimeen Muhammad Hassan Rahimian, generalni sekretar Palestinskog udruženja za nacionalnu odbranu, na specijaliziranoj sesiji na temu "Uloga medija koji podržavaju otpor u pripovijedanju o ugnjetavanju i otporu naroda Gaze", održanoj u srijedu u novinskoj agenciji Al-Quds, naglasio je nastavak procesa obmane od početka stvaranja do danas, navodeći: Danas mediji imaju ozbiljnu misiju u objašnjavanju istine i suočavanju s iskrivljavanjem; misiju koja je važnija nego ikad.

Ukazao je na historijske korijene procesa obmane i rekao: Od početka stvaranja, kada je stvoren Adem, Šejtan mu je rekao, kako bi ga prevario, da im je Bog zabranio da koriste plodove stabla, jer ako ga pojedu, ili će postati kraljevi ili će postati besmrtni u Džennetu i nikada neće propasti. Ove insinuacije bile su suprotne istini, a Šejtan se nije predstavio kao otvoreni neprijatelj.

Generalni sekretar Palestinskog društva za nacionalnu odbranu dodao je: Ovo je bio početak procesa obmane u kojem je Šejtan uspio, što je dovelo do protjerivanja Adema i Have iz Dženneta. Proces obmane i suočavanja s istinom nastavio se bez prekida kroz historiju poslanika. U historiji vidimo da je za vrijeme Časnog Poslanika (s.a.v.s.) u njegovo ime izmišljeno oko deset hiljada lažnih hadisa, od kojih su veliki dio učinili Jevreji u islamskoj zajednici.

Hujjat al-Islam wal-Muslimeen Rahimian je pojasnio: Proces iskrivljavanja nastavio se do te mjere da je nakon šehadeta imama Alija (s.a.v.s.) u mihrabu, veliki dio ljudi pitao, da li je hazreti Alija uopšte klanjao, dok je taj imam imao najviši nivo bogobojaznosti i džihada nakon Poslanika (s.a.v.s.). To je bila šejtanska obmana koja je zavela društvo.

Govoreći o tragediji na Kerbeli, nastavio je: Upravo je ta ista muslimanska nacija na taj zločinački način ubila imama Huseina (a.s.). Ovaj proces ima historijsku pozadinu i nije ograničen na određeno vrijeme.

Generalni sekretar Društva za odbranu palestinske nacije primijetio je: Za vrijeme imama Homeinija, Zapad i zapadni đavoli su kreirali i širili oko dvjesto hiljada vijesti i članaka protiv njega. U to vrijeme, mediji i sajber prostor nisu bili u svom sadašnjem obliku. Danas je Zapad opremljen neviđenim alatima za iskrivljavanje činjenica. Ono što neprijatelj danas ima na raspolaganju je neuporedivo kroz historiju, i to čini naš zadatak u ratu narativa još težim.

Navodeći da su mediji odigrali izuzetnu ulogu u historiji, rekao je: Po pitanju Palestine i Gaze, mediji su uspjeli razotkriti neprijateljsku i represivnu struju. Zemlje za koje nismo mislili da će braniti palestinski narod došle su na ovo polje pod utjecajem uloge izvještavanja i žrtve novinara - šehida. Ugnjetavana djeca i žene Gaze i novinari koji su žrtvovali svoje živote za istinu stvorili su jedinstvenu historijsku situaciju u korist pokreta istine.

Hojjatoleslam Walmuslim Rahimian je izjavio: Islamska Republika je bila u prvim redovima odbrane Palestine. Imam Homeini je uhapšen 15. juna zbog razotkrivanja cionističkog režima. S ovim vodstvom, Iran je bio u prvim redovima borbe protiv cionizma i zapadnih kriminalaca. Međutim, nažalost, danas se dio naše generacije povukao od ovog pitanja.

Naglasio je: Imamo dvije važne misije: prvo, izvještavati o tome šta se dešava u Palestini i ugnjetavanju naroda i zločinima koje su počinili cionisti i njihovi zapadni pristalice, i drugo, objasniti činjenice i osvijetliti pozadinu zapadnih pokreta, proces formiranja cionističkog režima i strašne zločine koje čine. Predstavljanje činjenica danas je jedan od glavnih zadataka medija.

Mediji koji podržavaju otpor stvorili su globalni diskurs za podršku palestinskom narodu.

Nadalje, dr. Seyed Reza Naqib Al-Sadat, univerzitetski profesor i član Fakulteta komunikacijskih nauka, osvrnuo se na pokret "Oluja Al-Aksa" i ulogu medija u narativu otpora, te rekao: "Stvaranjem slike kolektivnog heroja iz palestinskog naroda, mediji koji podržavaju pokret otpora uspjeli su transformirati pokret otpora iz pukog narativa u globalni diskurs."

Napominjući da je termin "Oluja Al-Aksa" korišten tri puta kako bi se demonstriralo jedinstvo palestinskog naroda, Naqib Al-Sadat je rekao: "Uveden je 2012. i 2020. godine i prati se kao kontinuirani tok od oktobra 2023. godine." Ovaj termin, koji se smatra središnjom jezgrom narativa otpora, zasnovan je na dvije glavne ose ugnjetavanja i otpora.

Nastavio je: „U literaturi medija koji podržavaju, ove dvije ose su istaknute, a palestinski narod je predstavljen kao kolektivni heroji; ljudi koji, uprkos pritisku, nedostatku ishrane, lošim vitalnim objektima i nedostatku lijekova, mašu palestinskom zastavom iznad svojih domova.“

Univerzitetski profesor je dodao: Ciljanje novinara je usmjerena i svjesna akcija. Neprijatelj je također postao slab i neefikasan u polju meke moći. Do sada je 249 palestinskih novinara koji su objavljivali istinu svijeta ubijeno.

Govoreći o ulozi medijskih kuća Al-Manar, Al-Mayadeen, Al-Aqsa, Palestine Today, Al-Ahed, Al-Masirah, Al-Alam, te novinskih agencija Al-Quds, Fars, Tasnim i lokalnih palestinskih web stranica, izjavio je: Društvene mreže su također široko aktivne, a hashtagovi i popularni sadržaj su uzrokovali da mediji koji podržavaju steknu veće povjerenje na globalnom nivou, a glavni mediji su izolovani.

Naqib Al-Sadat je naglasio: Pokret otpora nije samo narativ, već je postao diskurs; diskurs koji ima literaturu i jezičke alate specifične za palestinsko društvo. Mediji koji ga podržavaju uspjeli su promovirati ovu literaturu i angažovati globalnu publiku.

Dodao je: Prikaz jedinstva i solidarnosti palestinskog naroda i globalne podrške može se vidjeti svakodnevno u različitim zemljama. Koristeći simbole i jezik emocija, mediji otpora prikazali su ugnjetavanje i glad palestinskog naroda i nedostatak lijekova, te je pokrenuta narodna podrška ovom pokretu.

Naqib Al-Sadat je primijetio: Mediji koji podržavaju otpor naglašavaju historijske činjenice i suočavaju se s lažnim vijestima. Glavni mediji cenzuriraju većinu činjenica i objavljuju iskrivljene vijesti, poput dvanaestodnevnog rata Izraela protiv Irana.