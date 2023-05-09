Hiljade pristalica započele su proteste diljem zemlje nakon što su čelnika Stranke pokreta pravde (PTI) Khana, koji je iz Lahorea došao u glavni grad Islamabad kako bi prisustvovao ročištu, uhapsile paravojne snage ispred suda, objavili su nacionalni mediji.
Jedan od pristalica PTI-ja poginuo je na protestima u Kuetti, glavnom gradu pokrajine Balochistan. U demonstracijama u Faisalabadu povrijeđeno je 13 osoba.
Dok izvori PTI-ja tvrde da je na demonstrante pucano iz vatrenog oružja, policija se još uvijek nije oglasila.
Predsjednika PTI-a u Sindu Alija Zaidija uhapsila je policija u Karachiju.
U saopćenju policije Islamabada navodi se da je pet policajaca povrijeđeno, a 43 demonstranta su privedena tokom protesta.
Demonstracije se nastavljaju u mnogim gradovima Pakistana.
Bivši premijer Pakistana Imran Khan uhapšen je u utorak u glavnom gradu Islamabadu. Hapšenje je uslijedilo dan nakon što je Khan optužio visokorangiranog vojnog dužnosnika za zavjeru s ciljem njegovog ubistva.
Khan je priveden od strane Rangersa, paravojnih snaga u Pakistanu, baš kada mu je sud u Islamabadu odobrio privremenu kauciju u sedam slučajeva, javio je "Dunya News".