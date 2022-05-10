Udvostručen izvoz iranske nafte

Raisi je to rekao u intervjuu za državnu Radioteleviziju Irana u ponedjeljak navečer, koji je emitovan uživo.

Prema ranijim riječima ministra nafte Irana, Javada Owjija, iranski izvoz nafte porastao je pod najstrožijim sankcijama, bez čeknja na rezultate trenutno pauziranih pregovora u Beču, u vezi s njihovim ukidanjem.

Owji je rekao da je Iran "odnio naftu na mjesta na koja Amerikanci ne mogu ni pomisliti".

Zvaničnici su također odbacili tvrdnje da je Bidenova administracija ublažila pritisak sankcija na Iran usred pregovora u Beču i rasta cijena, rekavši da su, naprotiv, SAD postale agresivnije.

Mohsen Khojastehmehr, izvršni direktor Nacionalne iranske naftne kompanije (NIOC), rekao je nedavno za iranske medije da je iranski izvoz sirove nafte porastao za 40 posto, a prodaja plinskog kondenzata za 250 posto od augusta prošle godine, kada je nova administracija stupila na dužnost.

Porast izvoza poklopio se s cijenama nafte koje su dostigle višegodišnje maksimume, pružajući vitalni poticaj iranskim javnim finansijama. U ponedjeljak se Brentom trgovalo preko 105 dolara po barelu.

Vlada je izradila fiskalni plan za ovu iransku godinu pod pretpostavkom da će američke sankcije i dalje trajati. Predviđeno je najmanje 30 milijardi dolara prihoda vlade od izvoza nafte.