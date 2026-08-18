Šiitsko vijeće Australije poziva na hitno praćenje situacije šiita u Afganistanu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Šiitsko muslimansko vijeće Australije (SIA) oštro je osudilo teroristički napad koji se dogodio jučer, u ponedjeljak, na školu "Shama Hedayat" u području "Dasht-e-Barchi" u Kabulu, naseljenom šiitima i Hazarima. Prema lokalnim izvorima, u napadu je povrijeđeno najmanje 50 osoba, od kojih su većina bila studentice.

U svom saopštenju, organizacija je upozorila na klimu diskriminacije i marginalizacije šiita u zemlji, naglašavajući da je ovaj incident još jedan slučaj namjernog ciljanja šiitskih zajednica u Afganistanu. Puni tekst saopštenja Šiitskog vijeća Australije preveden je na perzijski jezik:

„Šiitsko vijeće Australije (SMCA) oštro osuđuje napad na školu „Shama Hedayat“ u pretežno šiitskom i hazarskom području „Dasht Barchi“ u Kabulu, koji se dogodio 17. augusta 2026. godine. Prema izvještaju „KabulNow“, u napadu je povrijeđeno najmanje 50 osoba, od kojih su većina bile učenice.

Ovaj čin je još jedan primjer namjernog ciljanja šiitskih zajednica u Afganistanu tokom terorističkih napada. Ovaj zločin se događa u vrijeme kada se šiiti i pojedinci koji pripadaju ovim zajednicama nalaze u okruženju ispunjenom široko rasprostranjenom diskriminacijom i marginalizacijom.

Izražavamo najdublje saučešće žrtvama, njihovim porodicama i široj šiitskoj i hazarskoj zajednici Afganistana i molimo se za brz oporavak povrijeđenih.

Šiitsko vijeće Australije poziva na potpunu i transparentnu istragu ovog incidenta i insistira da počinioci ovog zločina moraju biti pozvani na odgovornost. Također pozivamo australijsku vladu da nastavi izražavati zabrinutost zbog zaštite vjerskih i etničkih manjina u Afganistanu“ putem diplomatskih kanala i međunarodnih foruma za ljudska prava.”