Protesti protiv politika Al Khalife se nastavljaju; Šiitski džuma-namaz zabranjen sedmicama

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), sigurnosne snage povezane s bahreinskim Ministarstvom unutrašnjih poslova pojačale su sigurnosnu opsadu u gradu "Al-Daraza" zapadno od Maname, sprječavajući šiitske džuma-namaze u "Džamiji Imam Sadiq (a.s)" sedmicama zaredom. Ova akcija je nastavak kontinuiranog pritiska režima Al Khalife na šiitske vjerske obrede i aktivnosti.

Sigurnosne snage su nametnule atmosferu visoke sigurnosti u tom području raspoređivanjem vojnih vozila i oružanih snaga oko džamije Imama Sadika (a.s.). Ova ograničenja su uvedena u vrijeme kada se spominjala mogućnost protestnih okupljanja kao odgovor na vjerska ograničenja i u znak podrške šiitskim učenjacima i političkim i ideološkim zatvorenicima.

Istovremeno s pojačavanjem sigurnosnih mjera u Dirazu, u raznim regijama Bahreina održana su protestna okupljanja. Demonstranti su zahtijevali oslobađanje zatvorenika i vjerskih učenjaka, osudili vladino sprječavanje džuma-namaza i ograničenja nametnuta šiitskim vjerskim ritualima.

Demonstranti su također pozvali na prekid miješanja vlade u vjerske poslove, ograničavanja vjerskih sloboda i pritiska na šiitske ličnosti, učenjake i institucije, te naglasili potrebu za zaustavljanjem diskriminatorske politike protiv šiita i poštovanjem njihovih vjerskih prava i sloboda.

U drugom dijelu ovih protesta, protivnici su također osudili američko vojno prisustvo u Bahreinu i naglasili solidarnost s Islamskom Republikom Iran i Osovinom otpora. Također su pozvali na povlačenje stranih snaga i vojnih baza iz Bahreina i ostvarenje punog suvereniteta zemlje.

Demonstranti su također pozvali na prekid odnosa i procesa normalizacije sa cionističkim režimom, prekid diplomatskih i ekonomskih odnosa s ovim režimom, protjerivanje izraelskog ambasadora i zatvaranje njegove ambasade u Manami.